Své maximum překonám, věří Tecl. Kanonády díky fanouškům i posilám

Válí. A válí… Stanislav Tecl je po dvou zásazích při demolici Dynama 6:1 už na osmi ligových gólech, to je famózní průměr jedné branky na zápas. „Kolik těch gólů bude celkem, nevím, nedávám si žádný cíl. Vím, jak to ve fotbale chodí,“ hovoří 32letý útočník se vší opatrností o své formě.

Takže žádný cíl nemáte? Překonat třeba vaše maximum v kariéře – 12 ligových branek v dresu Plzně ze sezony 2013/2014.

„Věřím, že to překonám, ale člověk je jednou nahoře a stejně tak může hodně rychle spadnout dolů. Takže s pokorou a tak nějak v klidu se hlavně připravit na další zápas.“

Umíte si vysvětlit, proč jste se tak rozjel?

„Těžko říct, ale určitě si myslím, že předvádíme celkově dobré týmové výkony, kdy balon lítá do vápna a šancí si vytváříme hrozně moc. A to je jeden z důvodů, že i když dvě šance neproměníte, víme, že si vytvoříme další, člověk je klidnější. Určitě je to tím, jak hraje celý tým.“

Šel jste zase po hattricku, ale tutovku, kdy jste vystihl rozehrávku brankáře Martina Janáčka, jste poslal vedle. Mrzí to?

„Určitě, měl jsem to trefit, ale netrefil… Hroutit se z toho ale nebudu.“

Prožíváte teď nejlepší období ve Slavii?

„Takhle bych to asi ani neřekl, já se tady cítím dobře celou dobu, co tu jsem. Strašně si vážím, že můžu velkou část kariéry strávit v takovém klubu a cítím se tu opravdu dobře. Teď k tomu přidávám góly, za což jsem šťastný, ale není to to nejdůležitější. Jsem rád, že máme dobrou partu, myslím, že na hřišti je to vidět. To je to, co mě nejvíc baví.“

Mluvíte o fungujícím týmu, to potvrzuje statistika 31 branek vstřelených v osmi kolech, to je rekord české ligy. Kde se to ve vás bere, takhle soupeřům nakládat?

„Hodně k tomu přispívají fanoušci, obecně domácí prostředí, kam si myslím, že naši soupeři nejezdí rádi. A máme hodně produktivní hráče, kteří přišli. Juras (David Jurásek) z levého beka, to je pomalu dvě tři asistence na každý zápas… (smích) Jsou tu typy hráčů, kteří chtějí dávat góly, dostávat se do šance, jsme po gólech hladoví. Když je to 3:0, nepřestáváme, naopak to protočíme a noví, kteří tam jdou, se chtějí taky prosadit.“

Teď přichází další zápas v Konferenční lize, doma kosovské Ballkani, pak šlágr ligy v Plzni. Jste teď správně nažhavení?

„Je to dobrý, ale na druhou stranu musíme zůstat pokorní a pracovat, nemyslet si, že to teď půjde samo. Sice je dobré, že jsme vyhráli 6:1, ale důležité bude to zopakovat ve čtvrtek a pak v Plzni, nic jednoduchého. Určitě nás to bude stát spoustu práce a spoustu sil.“