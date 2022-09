Kováč: Myslet na sestup, jsem mrtvej. Vozábal? Měli jsme jiný názor na fotbal

Dvaačtyřicetiletý kouč si v úterý poprvé stoupl před tým, vedl úvodní trénink. Jako vždy jde do boje s nadšením - takový byl i jako hráč. „Jsme pod dekou a potřebujeme dodat tunu energie,“ vysvětlil sportovní manažer Vít Zavřel, proč sáhl po extrovertovi Kováčovi, který podepsal kontrakt na dva roky.

Pro klub je záchrana zásadní, dokončuje nový stadion a rád by něm hrál elitní soutěž i v dalším ročníku.

Radku, je sestup velký strašák?

„Samozřejmě, jednoznačně. Ale na druhou stranu, jestli o tom budu přemýšlet jako o první věci, tak jsem už teď mrtvej. Očekávání lidí tady je, Pardubice myslely, že budou do osmého místa, když udělaly v létě velké transfery.“

Věříte si?

„No, já zatím začal kariéru těžce, takže říkám, že to tak nemůže být pořád, že se to někdy obrátí. (usmívá se) Je to samozřejmě o tvrdé práci, věřím, že když tomu člověk dává energii, tak mu to fotbal vrátí. Mám zprávy, že jsou kluci nastavení dobře, pracují, což je pro trenéra nejzásadnější pomoc.“

V Opavě jste skončil minulé léto. Pak jste měl pauzu, prý vás nakopla. Čím?