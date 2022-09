Liga očima fanoušků: faktor Tecl a pohoda ve Slavii, Sparta směřuje do...

Zklamaní sparťané po ztrátě v Teplicích • FOTO: Pavel Mazáč / Sport Fotbalisté Slavie si opět zastříleli, České Budějovice smetli v 8. kole FORTUNA:LIGY vysoko 6:1. Jenže předtím jen remizovali v Sivassporu 1:1. Jdeme z extrému do extrému, krčí rameny fanoušci sešívaných. Aspoň, že mají Stanislava Tecla, s ním přichází pohoda. Ta rozhodně nepanuje na Letné. Sparta remizovala už počtvrté v řadě a takovou tragédii by nenapsal ani Shakespeare. V táboře Plzně panuje spokojenost, v lize to jde podle plánů. Příznivci Bohemians by nejraději odehráli všechny zápasy venku. Takže rekonstrukce Ďolíčku může vlastně začít.

Slavia Praha Dostali jsme se do pohody Dva zápasy za námi, dva úplně jiné zápasy. Sivasspor a zklamání z remízy 1:1, následně rozstřílené České Budějovice 6:1. Strašně divně se mi to hodnotí. Reálně měla Slavia obě utkání vyhrát, ale dokázala to jen jednou. Základním faktorem je nejspíše „pohoda“, v Turecku chyběla, v Edenu nikoliv. Přitom se asi všichni shodneme, že v Sivasu to mělo skončit stejným výsledkem jako v neděli. Ale to se nestalo. Proto je to pro mě zatím velmi těžké. Na jednu stranu nastřílíme za osm ligových zápasů neskutečných jedenatřicet gólů, na druhou stranu výsledek se Sivassporem nebo Hradcem Králové či s Rakówem Čenstochová v Polsku ukazuje, že jdeme z extrému do extrému. Naštěstí nám pomáhá, přiznejme si trochu nečekaně, faktor Tecl. Ten kluk (ano, vím, že je mu dvaatřicet let) lítá a maká pro tým, je velkou osobností. A navíc ke svým gólům další připravuje. Tahle sezona prostě bude Standova! DAVID OCETNÍK. 44 let, AREA 114 Video se připravuje ... SESTŘIH: Slavia - České Budějovice 6:1. Další demolice, řádili Tecl a Jurásek

Sparta Praha S takovým fotbalem směřujeme do… …tam ne, ale do spodních pater tabulky určitě. Ani Shakespeare by totiž takovou tragédii nenapsal. Priske je elegantní chlapík a má charisma. Dokonce měl odvahu postavit v Teplicích nejnovější posilu do brány. Jeho sto dnů hájení však uplynulo, a výsledky jsou čím dál tím tristnější. Vrcholem bylo prohození stran mezi Janktem a Daňkem. Druhý jmenovaný tak byl fakticky vyřazen ze hry. Nic na tom nemění Janktova branka po skvělém přiťuknutí Kuchty. Ten je však stále mimo hru, i když je na hřišti! Proč jsme kupovali Sadílka – druhého Trávníka, ví snad jen pan Rosický. Jeho přínos je nulový. Škoda, že rozhodování mezi ním a Ševčíkem z Brna dopadlo, jak dopadlo. Od nás přechodová fáze velmi špatná, odražené míče měl soupeř, kreativita zálohy v mlze, lavička zamlklá a nakonec vyložená šance zahozená, již po několikáté, Wiesnerem. Máme vše, co si lze přát. Bohatého majitele-sponzora, který každoročně „naleje“ do mužstva stovky milionů, skvělé tréninkové podmínky, ale sparťanské srdce hráčům chybí. MILOŠ KOLÁŘ. 71 let, FOTBALOVÝ DŮCHODCE Video se připravuje ... SESTŘIH: Teplice - Sparta 2:2. Ztráta hostů po hrubce, opět zářil Gning

Viktoria Plzeň Nastal nám týden velkých zkoušek Barcelona, první zastavení naší Viktorky ve skupině Ligy mistrů. Co na takového soupeře hrát? Naše vystoupení nebylo tentokrát tak bezzubé jako před jedenácti lety. Bylo vidět, že jsme se nebáli a i takovým hvězdám jsme uměli zatopit. I gól jsme dali. Byla z toho sice porážka 1:5, nicméně tohle nejde porovnávat. Koukat na Dembélého, jak to má prostě na noze, to musím obdivovat. Lewandovski také. Ty víš, co udělá, chceš mu v tom zabránit – a on to stejně provede. Prostě tyhle týmy jsou mimo naší galaxii. V sobotu v Olomouci mírně prostřídaný kádr, obecně je dobře, že je tak široký. S kousavým soupeřem jsme si poradili. Sice se nad penaltou rozčiloval, ale nevím proč, prostě byla. Hlavní je, že jsme uměli přepnout na ligu a že jsme zase vyhráli. Přišel týden zkoušek, nejdříve nás čekal doma Inter Milán, v neděli přijde na řadu Slavia. Čest královně Viktorce, světlé zítřky ať nás nadále čekají! KOVI. 54 let, KOORDINÁTOR DISTRIBUCE Video se připravuje ... SESTŘIH: Olomouc - Plzeň 2:3. Dramatickou přetahovanou rozhodl Havel

Baník Ostrava Baníčku, všechno nejlepší k narozeninám! Náš Baníček oslavil 8. září úctyhodných sto let. Za tímto číslem se skrývá spousta krásných zážitků, gólů a příběhů. Město i klub se za tu dobu změnily k nepoznání, jen láska a oddanost fanoušků napříč generacemi ke klubu zůstala stejná. Tak Baníčku, všechno nejlepší! Nevydařený vstup do sezony pohnul ledy, kdy se kromě změn v kádru udála pozitivní změna i na pozici vedoucího mužstva A-týmu. Na Pardubice jsme vyrukovali s obměněnou zálohou, včetně nových posil Plavšiče a Cadua. Zejména Plavšič ukázal své kvality. Nedělní výhra je zasloužená, ale opět jsme po nějakou dobu vypadli z tempa a až příliš se soustředili na obranu. Účel ovšem světí prostředky a důležité body jsou doma. V sobotu hrajeme na Letné. Máme dva zápasy v řadě bez prohry a dvakrát za sebou jsme udrželi čisté konto. Pojďme tato pozitiva přenést na hřiště, pořádně se nahecovat, sparťanům ještě více znepříjemnit jejich start do soutěže a obrat je o body! DAVID LIVEČ. 41 let, VEDOUCÍ PRODEJE Video se připravuje ... SESTŘIH: Baník - Pardubice 3:0. Oslavu nakopla penalta, hrály posily