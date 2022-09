Vrba se vrací na místo činu. Chladný konec ve Spartě, uspěje s Baníkem?

Není to tak dlouho, vlastně jen necelých čtrnáct měsíců, co před sparťanským kotlem vystřihl oslavný kotoul po postupu do základní skupiny Evropské ligy. Dnes se Pavel Vrba může těšit na podporu z druhé strany stadionu, na Letné se totiž objeví vůbec poprvé od začátku května. Právě návrat zkušeného kouče je největším tahákem dnešního hitu mezi Spartou a Baníkem.