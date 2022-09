VIDEO: Brno - Teplice 2:2. Gólová show, Alli jako Henry! Hoste vezou bod

Domácí vstoupili do utkání s nekoncentrovanou defenzivou a byli za to potrestáni. Přetažený centr v sedmé minutě vrátil na hranici pokutového území Shejbal a nikým nekrytý Jukl měl usnadněnou cestu k vedoucímu gólu Teplic.

Brno se rychle otřepalo, jeho ofenzivu táhl na levé straně křídelník Alli, v 17. minutě se ještě tvrdou střelou neprosadil Ševčík, jehož vychytal Mucha, ale o minutu později už Nigerijec Alli opřel svoji střelu o tyč a dal premiérovou branku v české lize.

Tlak Zbrojovky nabral na intenzitě, ze středu pole jej řídil Ševčík a dvakrát byl u akce, která mohla skončit gólem. Dočkal se ve 37. minutě, kdy se do vápna přes teplické zadáky probil Musa, po jehož přihrávce dal Ševčík svůj pátý ligový gól v sezoně. Reprezentant do 21 let se v čele týmové tabulky střelců osamostatnil před Řezníčkem.

Třetí gól Brna visel ve vzduchu po střelách Hladíka a Hrabiny, v nastaveném čase ale přišlo vyrovnání. Domácí tým na několik pokusů nestihl odkopnout míč do bezpečí a Kučera ho poslal přesně k tyči.

Krátce po přestávce daly sice Teplice třetí gól z kopačky Gninga po dalších nesrovnalostech v zadních řadách Brna, nicméně sudí Batík jej po konzultaci s videorozhodčím kvůli ofsajdu odvolal.

Zajímavý duel pokračoval útočnými akcemi na obou stranách, nebezpečně stříleli Musa s Řezníčkem u Zbrojovky a Trubač s Gningem u hostů, gólmani však byli připraveni.

I závěrečná desetiminutovka se odehrála se snahou strhnout vítězství na svoji stranu. Gning ani Řezníček ale neuspěli, domácí tak získali pátý bod ze svého stadionu v ročníku. Teplice se Zbrojovkou neprohrály čtvrtý soutěžní duel za sebou, ale současně v Brně protáhly čekání na ligové vítězství na čtyři utkání.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19. Alli, 37. M. Ševčík Hosté: 8. Jukl, 45+3. T. Kučera Sestavy Domácí: Berkovec – Hrabina, Šural, Endl, Matejov – Texl (75. Blecha), F. Souček – Alli, M. Ševčík, Hladík (75. Fousek) – Řezníček (C). Hosté: Mucha – Vondrášek (C), Knapík, Hybš – Hyčka, T. Kučera, Jukl, Shejbal (90+4. Kodad) – Trubač (87. S. Dramé) – Žák (77. Fila), Gning (90+4. L. Mareček). Náhradníci Domácí: Šiman, Hlavica, Štěrba, Blecha, Falta, Nečas, Fousek, Přichystal Hosté: Grigar, Kodad, Křišťan, Mareček, Fila, Procházka, Dramé Karty Hosté: T. Kučera, Hyčka Rozhodčí Batík – Pečenka, Leška – Černý Stadion ADAX INVEST Arena, Brno

Klíčové momenty:

Brno - Teplice: Musa Alli se skvěle uvolnil a přes tři hráče vystřelil na Muchu! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Brno - Teplice: Přestřelka pokračuje… ale gól Gninga odvolán kvůli ofsajdu! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Brno - Teplice: Kučera napravil zaváhání a perfektním volejem srovnal na 2:2! Video se připravuje ...

Brno - Teplice: Šílené hrubky v defenzivě hostů, Ševčík otočil na 2:1! Video se připravuje ...

Brno - Teplice: Ševčíkovu střelu skvěle zklikvidoval Mucha! Video se připravuje ...

Brno - Teplice: Alli jako Henry! Neskutečná trefa z otočky, 1:1 Video se připravuje ...