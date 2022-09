Pobitá Slavia před Plzní: ochráněná stálice i problémy. Kdo bude chybět?

Zběsilé tempo podzimu završeného světovým šampionátem v Kataru neuvadá. Fotbalová Slavia jede v rytmu dvou těžkých utkání v týdnu. Po čtvrteční nakonec úspěšné přetahované s kosovským Ballkani v Konferenční lize vyráží v neděli k ligovému superzápasu - představí se v Plzni (19.00). „Jsme na to zvyklí,“ glosuje programovou nálož trenér Jindřich Trpišovský. Dozajista však i zmiňovaná zátěž zapříčinila, že se jeho tým postaví Viktorii, úřadujícímu to mistrovi, v oslabeném složení. Jaká je situace v červenobílé armádě?

Tomáš Holeš má poraněný kotník, nebude k dispozici ani národnímu mužstvu v klíčových utkáních Ligy národů s Portugalskem a Švýcarskem. Pro Slavii je to morová rána, což je opakovaně znát. Holeš se často během utkání přesunuje z pozice středního záložníka na stopera, tedy na posty, které Trpišovského soubor trápí. Pokaždé dodá klid, bezproblémovost. To je teď passé.

Ochráněná stálice

Lukáš Masopust je (logicky) oblíbencem realizačního týmu. Zastane vlastně jakoukoli pozici, ve Slavii snad nebyl jen v bráně. Navíc vždy odevzdá zkušený, minimálně slušný a poctivý výkon. Patří do základu, o tom není pochyb.

Proti Ballkani dal gól, na další přihrál, přesto šel v poločase z placu. Šlo o prevenci, proti Viktorii bude žádán ve startovací jedenáctce. „Bylo to víc věcí, určitě ne výkonnost. Bylo to trošku preventivní, protože Lukáš říkal, že má s určitým místem trošku problém. Neznamenalo to, že by musel vystřídat, ale souběh toho, že hrál v neděli i v Sivassporu,“ objasnil šéf lavičky.