Jarošík: Musa Alli? Doslova tam lítal. Chceme od něj ještě víc, řekl Dostálek

Když si půjde na Silvestra, kdy má narozeniny, koupit petardu anebo šampáňo, možná po něm bude chtít prodavač(ka) občanku. Zjistí, že je prckovi Walemu Musovi Allimu čerstvých dvaadvacet, takže má nárok. Že narostl jen do výšky 160 centimetrů? To mu na hřišti nevadí, defenzivu Teplic od začátku až do konce pěkně rozvracel. Gól a asistence nejmenšího hráče FORTUNA:LIGY však na výhru Zbrojovce nestačily. (2:2) „Hrál výborně, doslova tam lítal,“ chválil ho kouč hostů Jiří Jarošík.

Když do něj v souboji strčíte, většinou upadne. To je daň za subtilní postavu, na kterou v české lize běžně nenarazíte. Ale má i silné stránky, které Musa Alli naplno vybalil na Teplice. Rychlost, technika, nízké těžiště, nevyzpytatelnost. A už i produktivita. K remíze pomohl bilancí 1+1.

„Jsme rádi, že se prosadil brankově, ale potřebujeme od něho ještě větší přínos v předfinální fázi. Umí hráče obejít, ale když má volného spoluhráče ve vápně, neumí tu situaci úplně dobře vyhodnotit. Kdyby se dostal ještě o level výš, už ho tady neudržíme, ale na druhou stranu by byl pro mužstvo neskutečně platný,“ podotkl brněnský kouč Richard Dostálek.

Neposedný diblík s číslem 17 zaujal v zápase všechny. Jarošíka nevyjímaje. „Ten těžký terén byl pro něj. On je lehčí hráč, měli jsme s ním problémy. Ve druhé půli jsme hráli trošku níž a už neměl tolik prostoru na náběhy za obranu. Navíc jsme ho i zdvojovali,“ připojil trenér protivníka. „Česká liga je hodně taktická, soubojová. Alli potřebuje tomu stylu víc přivyknout. Je to mladý hráč, zkušeností ještě tolik v životě neposbíral. Potřebuje takové zápasy, aby z nich měl i on dobrý pocit a motivovaly ho do další práce v tréninku,“ podotkl Dostálek.

Brno - Teplice: Alli jako Henry! Neskutečná trefa z otočky, 1:1 Video se připravuje ...

Se silami vydržel Nigerijec až do konce. Jeho nadřízený se vůbec nedivil. „Nosí padesát kilo, devadesát minut pro něho nemůže být zátěž,“ reagoval s pousmáním Dostálek. „V nebezpečných situacích, které jsme měli, byl on,“ ocenil mladíkův přínos. „Jsem zklamaný, že jsme nevyhráli,“ shrnul Musa Alli, jenž se trefil v české lize poprvé. A byl důležitým aktérem přestřelky.

Chcete vidět góly? Choďte na Brno a Teplice. Jarošíkův výběr v každém z posledních čtyř zápasů inkasoval minimálně dvě branky, na druhou stranu jich sedm vstřelil. Zbrojovka má taky zajímavé statistiky. Řezníček a spol. na podzim s výjimkou debaklu se Slavií 0:4 nevyšli ani jednou střelecky naprázdno. Už proto, že mají ve svém středu Michala Ševčíka.

Extra talent, který má v zimě či nejpozději příští rok v létě zamířit do Sparty, do půle zapsal branku a asistenci. V 19. minutě přihrál Musovi Allimu, křídelník se otočil kolem Aloise Hyčky a o tyč krásně zavěsil. Oba si pak role prohodili. Šikovný Afričan nevzdal boj o zdánlivě ztracený balon, důrazem donutil váhající obranu k chybě a díky tomu mohl Ševčík pohodlně doklepnout k tyči. „Myslel jsem, že mám míč pod kontrolou a on mi ho vykopl mezi nohama,“ kroutil hlavou záložník Tomáš Kučera. „Je takový vrtkavý. Když se rozběhne, těžko se zastavuje,“ dodal.

Brno - Teplice: Šílené hrubky v defenzivě hostů, Ševčík otočil na 2:1! Video se připravuje ...

Po Ševčíkově ráně vedli domácí 2:1, neboť museli skóre otáčet. Jako první totiž skóroval Robert Jukl, jenž po Shejbalově přiklepnutí hlavou utáhl přízemní pokus zpoza šestnáctky k tyči. Když se nováček těšil na pauzu s těsným náskokem, opřel se v nastaveném čase po tlaku do míče Kučera a brankář Martin Berkovec se ani nehnul. Parádní trefa pravačkou za vápnem – 2:2. „Na takové míče si docela věřím. Letělo to ukázkově,“ pochvaloval si střelec. Dva podobné teplické zásahy nechaly druhý poločas naprosto otevřený.

Gólově i bodově ho mohl uzavřít Abdallah Gning, jenže jeho průstřel pod břevno nakonec rozhodčí odvolal. VAR odhalil ofsajdové postavení hráče hostů. „Prožijete si radost z gólu a nakonec je to pořád 2:2. Je to frustrující,“ ulevil si Kučera. Pak měl senegalský snajpr ještě jednu šanci, odtáhl si brejk, ale vyřešil ho střelou mimo. Nejspíš i jemu vadil rozbitý trávník. „Z minulých let s tím máme z Teplic velkou zkušenosti. Zavzpomínali jsme na staré časy,“ pousmál se Kučera, nejlepší hráč Severočechů.

Divácky atraktivní duel dospěl k zasloužené remíze, byť na konci šli za triumfem usilovněji domácí. Zdálo se, že mají víc sil. „Zbrojovka sice hrála na vítězství, ale od nás to byl takový lehce taktický plán. Už jsme je nechtěli tolik honit nahoře. Chtěli jsme si počkat na brejk. Tři čtyři přečíslení jsme měli. Nechybělo moc a mohli jsme taky udeřit,“ mínil autor druhé branky Jarošíkova souboru. „Ten gól nám hrozně moc pomohl. Ale ve druhém poločase byla Zbrojovka lepší na balonu. Bod musíme brát,“ uznal trenér Jarošík.