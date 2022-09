Priske po další ztrátě: Dominujeme, ale... Moje pozice? O to se nestarám

Po skončení tiskové konference si netradičně vzal slovo. „Pánové, nečtu zdejší média, nemám přehled, o čem píšete. Můžete mi říct, co je pro vás hlavní výstup z tohoto zápasu,“ opáčil Brian Priske směrem k novinářům po remíze 1:1 s Baníkem. „Nesouhra mezi útočníky Kuchtou a Čvančarou. Celkově nedostatečná kvalita v ofenzivní fázi,“ slyšel dánský kouč. Za podněty zástupců médií poděkoval, popřál příjemně strávenou reprezentační přestávku. Sám během ní bude mít o čem přemýšlet. Jeho Sparta je totiž ve velkých problémech, na výhru čeká měsíc. „Moje pozice? O to se vůbec nestarám,“ ubezpečil Priske.

Trenére, Sparta nevyhrála už pět zápasů v řadě. Cítíte, že je vaše pozice stále pevná?

„Díky za tuhle otázku. Respektuji, že jste se na to zeptal hned na úvod. Abych byl upřímný, nestarám se o to. Budu tuhle práci dělat, dokud mi někdo neřekne, abych ji dělat přestal. Snažím se tým připravit na každé utkání. Máme disciplínu, dobrý přístup. V některých aspektech dominujeme, úsilí hráčů je v pořádku. Ale nemáme body, které bychom měli mít. To si samozřejmě uvědomuju.“

Kde vidíte hlavní příčiny, že jste na výhru opět nedosáhli?

„Odehráli jsme dobrý zápas. Byli jsme jasně lepší tým, soupeř měl za 96 minut jednu střelu z 22 metrů. Jsem tu ale proto, abychom měli výsledky. Jsem naštvaný a zklamaný z toho, že jsme nevyhráli. Jsem pochopitelně odpovědný za to, jak se mužstvo prezentuje, ale i za výsledky.“

Proč jste po vyrovnávacím gólu soupeře nedokázali výrazněji zareagovat na nepříznivý vývoj?

„Hlavní problém, který máme, je s produktivitou. Nedáváme dost gólů, i šancí bychom si měli vytvářet víc. Po utkání v Teplicích jsem hráčům říkal, že defenzivní přístup nebyl v pořádku. Teď jim nemohu nic vytknout, soupeř vystřelil jednou na branku. Obranná práce byla v pořádku, v prvním poločase neměl soupeř vůbec nic. Nejzásadnější problém je přenést naší hru do gólů a více šancí.“

Ve druhém poločase jste měli vlastně pouze jednu. Jinak bylo v předfinální a finální fázi mnoho laciných ztrát a nepřesností. Je to akceptovatelné?

„Možná… Takhle to ale úplně necítím. Samozřejmě bych si přál, abychom si vypracovali víc šancí. Soupeře jsme zatlačili, dávali křížné pasy, měli držení míče, vysunuli jsme záložníky i křídelní hráče. Už po minulých zápasech jsem mluvil o tom, že potřebujeme víc kvality a lepšího rozhodování. Chybí nám lepší spolupráce mezi jednotlivými hráči, máme jich tu sedm nebo osm nových. Víme, že pokud jde o výsledky, nemáme čas. Hráčům schází na hřišti víc porozumění. Kluci brání, skluzují. Problém je, že si neporadíme s tím, že má soupeř pětačtyřicet minut osm hráčů ve svém vápně a jen brání. Chybí nám kvalita a souhra, naší prací je, abychom se v tomto směru posouvali.“

Sparta - Baník: Fanoušci Letenských při děkovačce zasypali hřiště světlicemi Video se připravuje ...

Přiznejte, nepociťujete ze současného stavu už trochu depresi?

„O depresi nikdy mluvit nebudu, to je moc silná nemoc. Vážná nemoc, se kterou se potýká hodně lidí. Do našeho sportu to nepatří. Pokud bych měl použít jiné slovo, abych vystihl náladu v kabině, tak je to nespokojenost. Zápasy nevyhráváme, nejsme odměněni za svoje výkony. Chybí nám tři až pět procent navíc. Ne jen teď, ale i v předchozích zápasech, pak bychom je vyhráli.“

S čím tedy jdete do reprezentační přestávky?

„Hodně hráčů nám odjede na reprezentační srazy. Ať už jsou to členové jednadvacítky nebo áčka. Zbytek mužstva bude standardně trénovat, spojíme se s B-týmem. Někteří hráči se budou moci věnovat kondiční stránce, zapojí se Ladislav Krejčí, Lukáš Haraslín odjíždí na sraz slovenské reprezentace. Využijeme taky pár dní k odpočinku, aby hráči mohli strávit nějaký čas s rodinou a načerpali energii.“

Po závěrečném hvizdu vám fanoušci z kotle pod nohy naházeli světlice. Cítíte, že ztrácíte jejich důvěru?

„Všichni v klubu fanoušky respektujeme. Není správné, aby házeli světlice mezi hráče a členy realizačního týmu, kteří jim chtěli projevit respekt a poděkovat, že tým podporovali, a vytvářeli tlak na soupeře. Ale musíme respektovat, že jsou zklamaní. Víme, jak jsou pro nás důležití. Jsme stejně nespokojení jako oni. Fanoušci cítí silné emoce, jako je zloba, zuřivost. My k tomu musíme přistupovat racionálně. Věříme tomu, co děláme. Data nám ukazují, že v zápasech dominujeme, chybí nám kousek kvality, abychom takový zápas vyhráli. Pro nás je nejdůležitější, abychom zůstali hladoví a ambiciózní. Víme, že budeme hodnoceni podle výsledků, nejsme s nimi spokojení. Ale sledujeme cestu, po které jdeme, je to o rozvoji týmu. Věřím, že jsme fanoušky neztratili. Jsou pro nás velmi důležití. Věřím, že výsledky přijdou. A snad dřív než později.“