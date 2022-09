Sparta vs. Baník: Vrbova analýza rivala, světlice na tým i solidní Plavšič

Pět. Už tolik remíz za sebou uhrála Sparta. Po ztraceném vítězství v Teplicích neudrželi Letenští náskok ani doma proti Baníku (1:1). V pikantním šlágru, který okořenil návrat Pavla Vrby na Spartu, měli přitom Slezané jedinou střelu na domácí branku. I to stačilo k tomu, aby odjížděli domů s nadšením. Co dalšího sobotní šlágr ukázal?

Vrbova analýza přestupů Sparty

Poprvé od května se Pavel Vrba vrátil na Letnou. Tentokrát však jako soupeř. Jeho Baník vytěžil jedinou střelu na branku a oslavil čtvrtou venkovní remízu (1:1). „Že nevyhráváme venku? To není můj problém. Copak jsme hráli se Spartou, nebo s Vlašimí?“ nebál se konfrontovat na tiskové konferenci přítomné novináře. Současné trable Pražanů však jednoduše vysvětlil. „U klubů, které chtějí být úspěšné, rozhodují individuality. Dnešní Sparta se zbavila Hložka či Hancka, zkrátka kvalitních hráčů, kteří byli v nadstavbové části hry pro tým v minulých sezonách strašně důležití. Teď jsou tu jiní hráči, přišlo jich asi osm nových. Z mého pohledu jim chybí hráči, kteří byli v minulých letech rozdíloví. Sparta holt dnes nemá kvalitu jako mužstva, která hrají Champions League. Při těch možnostech, které tu jsou, mi tu takoví hráči chybí. Sice přivedli spoustu posil, ale podle mě by stačilo, kdyby se koupili dva tři rozdíloví hráči. To Sparta neudělala,“ zakončil ostravský kouč své poznatky.