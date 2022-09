Smetana: Krize Sparty? Ne, chybí jen detaily. Kuchta byl extrémně pasivní

Remíza. Zase. Už pátá v řadě… Na druhou stranu Sparta neprohrála poosmé v řadě, což je ale snad jediným pozitivem. Negativa po duelu s Baníkem (1:1) převažují, narůstají. Třeba to, že Jan Kuchta ještě v rudém dresu v soutěžním utkání nenapnul síť. „Byl extrémně pasivní. Takhle góly dávat nebude,“ líčil Ondřej Smetana, bývalý trenér Ostravy, ve studiu iSport.cz po zápase.

Přicházel jako velká posila, vysněná. Gólový toreador, který na Letné roztočí ofenzivní sambu a posune Spartu na ligový trůn. Jenže opak je pravdou. Tedy zatím. Nikde není psané, že se Jan Kuchta přeci jen nerozstřílí.

Dosavadní resumé reprezentačního útočníka na Letné čítá přesně nula vstřelených branek po devíti odehraných kolech. Kuchta zasáhl ale jen do čtyř z nich. Jeho nejvýraznějším momentem zůstává vyloučení v duelu s Libercem, za které vyfasoval distanc na pět utkání.

Po návratu na hřiště tápe, není to ono. V ofenzivě Sparty to skřípe a Kuchta marně hledá gólovou útěchu. Té ale musí jít naproti. Jenže proti Baníku tak zrovna nečinil…

„Nechci být kritický,“ podotkl Ondřej Smetana, „ale byl extrémně pasivní. Od takového hráče to bylo strašně málo. Vepředu musí být cítit, jeho neaktivita týmu vůbec nepomohla,“ líčil ve studiu iSport.cz po zápase, ve kterém Sparta remizovala s Ostravou 1:1.

Šlo už o pátý nerozhodný výsledek v řadě pro tým Briana Priskeho. Dánský kouč marně vyhlížel spasitele, jenž to vezme na sebe a překlopí misky vah ve prospěch Sparty. Nejvíc se to čeká právě od Kuchty, střílením branek se živí, pohání jeho organismus. Proto ho Sparta angažovala.

„Takhle ale góly dávat nebude,“ narážel Smetana na laxní přístup pětadvacetiletého forvarda. „Vždyť skoro stál, čekal, že mu míč přistane na nohu… To se stane možná jednou za sezonu.“

Od Kuchty chtěl mnohem víc. „Ze Slavie si ho vybavuju jako sběratele odražených a propadlých míčů. Instinktivně je vyhledával a na hřišti byl cítit,“ poznamenal bývalý kouč ostravského Baníku, jenž zapolemizoval i o rozestavení Sparty, která v posledních zápasech sází na poněkud zastaralé 4-4-2.

„Hra na dva hroty nepomáhá,“ nabídl pohled Smetana. „Pro útočníky není ideální nastupovat spolu ve dvojici. Je to těžké, což se v případě Sparty potvrzuje. Pomohlo by jí, kdyby ve středu hřiště měla o jednoho kreativnějšího hráče navíc.“

Právě tvorba gólových šancí představuje pro Spartu největší problém. Kreativita v její hře absentuje, chybí rozdílový hráč ve středu pole, který by odemkl obranu soupeře překvapivým řešením. Jako třeba Adam Karabec v 86. minutě, jenž chytře vysunul Tomáše Čvančaru do šance, ve které selhal.

To byla ale jediná výraznější možnost Sparty ve druhé půli. Což je dost tristní vizitka… „Musí vymyslet něco nečekaného, překvapivého. Ne se pořád spoléhat na to samé,“ narážel Smetana na stereotypní akce Pražanů. „Pořád se opakovaly. Hráč běží do lajny, zastaví se, zvedne hlavu a čeká na spoluhráče. Nebo rovnou slepě centruje.“

Podle něj ale není na místě mluvit o nějaké krizi Sparty. „Možná to k tomu svádí. Jenže je rozdíl mezi tím, když to nefunguje vůbec. Tady chybí detaily,“ pravil Smetana. „Na její hře je vidě organizace, určitý způsob hry. Má vizi toho, co chce hrát a není od toho daleko. Ano, pětkrát po sobě remizovala, ale v každém tom utkání mohla, a měla, vyhrát.“

Sparta proti Ostravě dobře začala, šla do vedení a po první půli to bylo 10:0 na střely. „Baník se do ničeho nedostal. Domácí na něj vlétli, chtěli odčinit poslední výsledky, ale nevypracovali si dvoubrankový náskok. To udrželo hosty ve hře,“ zmínil Smetana.

Baník na domácí branku vystřelil poprvé ve 46. minutě. A hned to byla gólová rána. Navíc jediná, ale o to cennější, jelikož určila konečný výsledek. Hosté tak přerušili nelichotivou sérii devíti proher v řadě na Letné a do tabulky si zapsali bod.

Můžou se od něj odrazit k lepším výkonům i výsledkům? „Určitě ano. Potřetí v řadě bodovali, a když se podíváte na tabulku, ztrácí čtyři body na Spartu. V příštím kole doma hostí Budějovice, pokud uspějí, jsou zpátky nahoře,“ pravil Smetana. „Přestali prohrávat a i sestava se ustálila. Trenér poznává tým a všechno si sedá,“ oplýval optimismem a ještě dodal na závěr: „Priske je kvalitní trenér. Jen potřebuje čas a klid na práci.“