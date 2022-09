Spokojený Bílek: Na první příčce se nám líbí. Mosquera hrál výborně

Plzeň v neděli večer doma sfoukla Slavii 3:0, ve velkém stylu ovládla šlágr FORTUNA:LIGY. Pražský rival hrál od první minuty bez vyloučeného Eduarda Santose, což domácím velmi pomohlo. Trenér Michal Bílek byl pochopitelně spokojený. „Kluci splnili přesně to, co jsme po nich chtěli,“ hodnotil kouč Viktorie.

Rozhodla utkání první minuta?

„Ta situace (vyloučení Santose a penalta pro Plzeň) jednoznačně ovlivnila další průběh. Soupeř šel do deseti, my jsme dali důležitou branku a byli v početní výhodě. Slavia chtěla otočit výsledek, musela hrát dopředu. My jsme hráli trpělivě, čekali na další šance a ty přišly, dali jsme nakonec tři branky. Jsme velmi spokojení.“

Změnili jste po červené pro Slavii taktiku?

„Neměnili jsme vůbec nic. Úkoly byly jasně dané, jestli jsme hráli proti jedenácti nebo deseti, nehrálo roli. Snažili jsme se být těsně u soupeře, rychle k němu přistupovat tak, aby neměl čas hrát dopředu. Kluci splnili přesně to, co jsme po nich chtěli.“

Získali jste náskok na čele tabulky. Je to vzkaz pro ligovou konkurenci, že zase jdete po titulu?

„Mluvit o titulu v téhle fázi je předběžné. Ligu jsme výborně rozehráli, to jednoznačně. Porazili jsme velkého konkurenta Slavii. Ukázali jsme, že jsme schopni konkurovat nejlepším týmům u nás. Utkání bylo pro Slavii velmi složité, hrála o deseti devadesát minut, to je těžké vyhrát. Ale i přesto byla Slavia velmi dobrá také o deseti, pořád nepříjemná. Vydrželi jsme celou dobu koncentrovaní a nepouštěli je do velkých šancí. Jsme v lize na příčce, kde se nám hodně líbí. Zvládli jsme skvěle úvod ligy, ale na myšlenky na titul je ještě opravdu čas. Chceme na čele zůstat co nejdéle, podobně jako v minulé sezoně. Nic jsme nevyhlašovali, soustředili se vždy na nejbližší zápasy a vycházelo nám to. Tahle sezona nebude jiná.“

Bylo součástí taktiky tlačit na Santose, který už v minulých zápasech dělal chyby?

„Byl to náš záměr. Věděli jsme, že Santos je velmi silný v odebírání míče, dokáže být na něm klidný, ale někdy to přehání. Třeba na Slovácku měl problémy, pod tlakem udělal pár chyb. Do zápasu jsme šli s tím, že oba stopery chceme v určitých fázích utkání dostat do problémů. To se povedlo.“

Roste vám s těžkými zápasy v Lize mistrů sebevědomí?

„Sebedůvěra na hráčích musí být vidět. V Lize mistrů máme za sebou dva velmi těžké zápasy. Oba jsme prohráli, ale některé fáze utkání byly z naší strany dobré. Každý takový zápas musí hráčům hodně pomoct. Vědí, jak pracují nejlepší hráči světa, jak se na hřišti chovají v určitých situacích. Jednoznačně očekávám, že zápasy v Lize mistrů, byť nám nevyjdou výsledkově, nás posunou zase o něco dál.“

Jak je na tom Jan Sýkora, který kvůli zranění střídal? A co vaši další hráči z marodky?

„Uvidíme, jak Honza bude vypadat po vyšetření. U Radima Řezníka je to jednou dobré, jednou horší, zatím se jeho návrat v nejbližší době asi nedá očekávat. Honza Kopic má za sebou svalové zranění, stejně jako Honza Kliment. V případě Klimenta potrvá návrat asi o něco déle, měl větší trhlinu ve svalu. U druhého Honzy je to nadějnější, postupně může zvyšovat zátěž.“

O jaké zranění se u Sýkory jedná?

„Jde o koleno, má na něm ortézu. Čeká ho vyšetření a uvidíme, jak to bude vypadat. Dva ofenzivní hráči už jsou mimo, pokud přibude ještě Honza, bylo by to pro nás hodně nepříjemné.“

Jak je pro vaši hru důležitý Jhon Mosquera?

„Sehrál výborné utkání, zapříčinil se o to, že jsme vyhráli. V předchozích zápasech nebyl tak výrazný. Ale pořád je pro nás nesmírně platný. Obrovský bojovník, tahový, brejkový, má dobré zakončení. Potvrdil svoji kvalitu, hodně nám pomohl ve finální části hřiště. Dělá všechno, aby byl dobře připravený na každý zápas, udržuje se. Jsem rád, že utkání takhle zvládnul. Byl aktivní, nebezpečný pro soupeře, poctivě se vracel do defenzivy, což v některých předchozích zápasech tak nebylo.“