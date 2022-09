Chorý: Věděli jsme, že Santos může provést něco hezkého

V sezoně jste proměnil čtvrtou z pěti penalt. Stává se z vás úspěšný specialista?

„Na penaltu jsem si věřil, jsem na ni určený. Věděl jsem dopředu, kam ji kopnu, a proměnil ji. Branka nás uklidnila, hrálo se nám určitě lépe a byli jsme víc na míči. Bylo otázkou času, kdy se do Slavie dostaneme. Přidali jsme gól na 2:0 a zaslouženě jsme zápas zvládli.“

Jak chutná výhra 3:0 nad Slavií?

„Náramně. Slavia patří mezi české velkokluby, na takový zápas se všichni těšíme. Diváci se těší také, přišlo jich hodně a hnali nás za výhrou. Odměnili jsme je kvalitním výkonem i výborným výsledkem a zaslouženě vyhráli 3:0.“

Vnímáte postavení v tabulce, kde zvyšujete náskok nad pražskými rivaly a začínáte myslet na obhajobu titulu?

„Pokud dobře počítám, jsme po devátém ligovém kole (Plzeň má ještě zápas k dobru). Bavit se o titulu je teď hodně předčasné, nepřemýšlíme o něm, to je blbost. Pokračujeme zápas od zápasu. Teď během reprezentační pauzy si můžeme odpočinout, zalepit nějaké šrámy a pak do toho skočíme znovu. Čekají nás další náročné zápasy, musíme se na ně opět kvalitně nachystat. Dívat se teď na titul je hodně daleko.“

Kumuluje se únava z náročného programu?

„Každý fotbalista řekne, že raději hraje zápasy než trénuje, Náročný program to určitě je, ale poháry jsme hrát chtěli a dostali jsme se do nich zaslouženě. Chceme hrát takové zápasy.“

Trenér Bílek mluvil o tom, že jste se speciálně chystali na Eduarda Santose…

„Je to tak. Byli jsme na něj nachystaní, věděli jsme, že v zápasech je až přehnaně sebevědomý a může provést něco hezkého (úsměv). Potvrdilo se to. Také Kopi (zraněný křídelník Jan Kopic) mi před zápasem říkal, ať to na něj zkusím. Hrála se první minuta a hned se stalo tohle (Santosovo vyloučení a penalta pro Plzeň). Byli jsme samozřejmě šťastní.“