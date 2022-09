Sparťan Haraslín dva měsíce nehrál, přesto musí na repre: Nebudu riskovat

Byla to informace, která po emotivním duelu Sparty s Baníkem (1:1) tak trochu zapadla. „Lukáš Haraslín odjíždí na sraz slovenské reprezentace,“ prohodil jen tak mimoděk hlavní trenér Letenských Brian Priske. Za běžné situace by na tom nebylo nic zvláštního, jenže slovenský křídelník pro zranění kolena už téměř dva měsíce nehrál soutěžní zápas… „Na sraz jsem odjel v souladu s mezinárodními pravidly,“ vysvětlil sám Haraslín.

Na první pohled ta situace vypadá zvláštně, vlastně moc nedává smysl. Křídelník Lukáš Haraslín utrpěl hned v prvním ligovém duelu sezony proti Liberci zranění kolena, od té doby je na marodce. Trenérovi Brianu Priskemu nebyl v dispozici už v sedmi utkáních po sobě. Ani naposledy proti Baníku nebyl v nominaci.

Přesto se musel o víkendu sbalit a odcestovat na sraz slovenského národního týmu. Jeho vedením byl totiž povolán a pravidla FIFA ukládají, že v takovém případě hráč nemá jinou možnost, než výzvu uposlechnout.

„Na sraz jsem odjel v souladu s mezinárodními pravidly,“ potvrdil Haraslín na sociálních situacích.

Sparta z takové situace nemusí být nadšená, ale fakticky nemůže nic dělat. Má svázané ruce. Slováci si totiž hráče mohou vyžádat s tím, že v rámci srazu národního týmu podstoupí zdravotní vyšetření u reprezentačního lékaře.

Je velice pravděpodobné, že Haraslín do nadcházejících střetů s Ázerbájdžánem a Běloruskem v rámci Ligy národů nezasáhne. Potřebuje totiž ještě nějaký čas na trénink, aby se dostal do zápasové kondice.

To ostatně dokládají dokumenty, které podle informací redakce iSport.cz Sparta na Slovensko zaslala. Tamní reprezentace disponuje kompletní lékařskou zprávou i fitness reportem, ze kterého jasně plyne, že Haraslín v současné chvíli není schopen absolvovat plnou tréninkovou zátěž.

Sparta - Liberec: Dvojité trable pro Letenské, zranil se Haraslín a naloženo dostal Hancko Video se připravuje ...

I proto bude po dohodě obou stran na Slovensku pokračovat v tréninkovém plánu, který si nastavil s členy realizačního týmu Pražanů. „Budu trénovat tak, jako jsem trénoval na Spartě. Nebudu riskovat, že se zranění obnoví,“ zdůraznil šestadvacetiletý fotbalista.

Pro Spartu by pochopitelně bylo lepší, kdyby Haraslína i během reprezentační přestávky měla pod svou kuratelou. Pokud by však hráče odmítla uvolnit, hrozilo by rodákovi z Bratislavy dokonce zastavení závodní činnosti.

Druhým faktorem pak je, že Slováci startují novou reprezentační éru. Čerstvě jmenovaný kouč Francesco Calzona chce mít pohromadě celý kádr i přesto, že se všichni hráči nebudou moci plnohodnotně zapojit do tréninkového procesu. To se mimo jiné týká i Haraslína, jenž je dlouhodobě pevnou součástí reprezentačního výběru.

První duel po repre pauze odehrají Letenští v sobotu 1. října doma proti Hradci Králové. Zda k němu bude připravený i Haraslín, to je momentálně krajně nejisté.