S trápením je konec, Jablonec se rozjel. Kluci jsou odměněni, těší Horejše

Chmury pryč, Jablonec frčí. Po dlouhém čekání na ligovou výhru shrábl dvě v řadě, k tomu postup do třetího kola MOL Cupu. To vše při skóre 9:0! Analytická práce Davida Horejše a jeho spolupracovníků začíná přinášet výsledky. „Kluci v tréninku opravdu makali, spoustu času jsme trávili u videa. Jsem rád, že jsou za tu práci konečně odměněni,“ oddechl si kouč David Horejš.

Jak řekl po zaslouženém triumfu na Slovácku 2:0 křídelník Matěj Polidar: Tým si sedá. Dokáže se vyrovnat i s absencemi stěžejních borců. „Pauza nám přijde vhod,“ uvedl kouč David Horejš, jenž v Uherském Hradišti přišel o další dva kusy. Zápas nedohráli levý halvbek Jan Krob (koleno) a stoper Jakub Martinec (postranní vaz). „Snad to nebude nic vážného,“ modlil se.

Stačí, že měl doteď na marodce lídra Tomáše Hübschmana, k němuž se před cestou do Uherského Hradiště přidali další záložníci Miloš Kratochvíl (záda) a Pavel Šulc (sval). Vše chlapi ze základu. „Potřebujeme, aby se dali do kupy. Jsou to pro nás klíčoví hráči,“ podotkl kouč Severočechů, kteří už jsou na deseti bodech. Navíc je v trestu křídelník Tomáš Malínský.

Série Jablonce Hradec Králové 3:0 Motorlet (MOL Cup) 4:0 Slovácko 2:0

I bez nich si Jablonec na hřišti účastníka Konferenční ligy poradil. A ukázal zajímavý fotbal. Hlavně směrem dopředu, kde fungovalo trio Polidar-Chramosta-Jovovič. První jmenovaný dal vítězný gól, druhý na něj přihrál a třetí driblinkem otevíral obranu protivníka. Jen někdy bylo těch kliček až moc a ve finále nadějně rozjeté akce sebevědomý Vladimir Jovovič o balon přišel. „Hráli jsme opravdu hodně dobře, kluky musím pochválit. Chtěli jsme soupeře unavit. Jsem moc rád, že se nám podařilo výkonem i výsledkem navázat na utkání s Hradcem Králové. Za vítězstvím jsme šli a měli jsme si štěstí. Za stavu 0:0 nás podržel brankář Hanuš, zápas se mohl zlomit jinak,“ sdělil Horejš.

O Janu Chramostovi se ví, že když je zdravý a v psychické pohodě, umí dávat góly v počtu větším než malém. Už se smířil s faktem, že ho klub nepustí do Bohemians a po vyléčení zranění z přípravy získal místo v sestavě. Ke čtyřem podzimním zářezům mohl přidat na Slovácku několik dalších. Příležitostí měl mraky. Nakonec zůstal na suchu, jen s jednou asistencí. „Je to kluk, který je tu od toho, aby dával góly. Ty situace umí řešit jinak. Teď mu to bohužel nelepilo,“ poznamenal Horejš.

Za zkušeného útočníka se postavil. Nemohl přehlédnout jeho dřinu pro mužstvo. „Jeho výkon hodnotím pozitivně. Odpracoval to a týmu neskutečným způsobem pomohl i směrem do defenzivy,“ ocenil. Poté, co se na hřišti objevil další hroťák Václav Sejk, stáhl se Chramosta pod něj. A z pravého křídla v 83. minutě nacentroval Polidarovi na rozhodující branku. „Věřím, že si góly nechal na příště.“

Rychle zapadly i dvě zahraniční posily, nigerijský stoper Joshua Akpudje a krajní záložník či bek Dion Cools, Belgičan původem z Malajsie. Asijskou zemi také reprezentuje a díky tomu získala Peltova organizace hromadu nových fanoušků. Bývalý hráč Midtjyllandu, Waregemu či Clubu Bruggy skóroval hned při premiéře v poháru proti Motorletu a i na Slovácku měl dobré momenty. Je vidět, že fotbal vidí a má to v noze. „Jablonec mi dal šanci a myslím, že mi bude jeho styl hry vyhovovat. Jsem rád, že jsme vyhráli. Když teď přijedu na sraz národního týmu, lidé v Malajsii budou šťastní,“ culil se třiadvacetiletý chlapík s číslem 11.