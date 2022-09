LIMBOVA ŠAJTLE: Trojský kůň ve Slavii, nechutné chování patří do zoo!

Explzeňský obránce tentokrát přímo v redakci deníku Sport a iSport.cz komentuje ligové dění se zaměřením na ligový šlágr mezi Plzní a Slavií. „Chtěli tlačit na Santose, aby udělal chybu. Misky vah pak převážily pro Plzeň,“ říká ke klíčovému momentu a zároveň vysvětluje, proč souhlasí s verdiktem hlavního sudího Petra Hocka.

„Za mě rozhodoval správně. Šlo o zmaření zjevné brankové příležitosti, to jsem si nastudoval. Takže červená a penalta, zlomový okamžik zápasu,“ dodává.

Po sociálních sítích kolovaly fotky, kde museli fanoušci Slavie v rámci kontroly před vstupem v deštivém počasí zouvat před pořadateli boty. Zároveň ale během utkání docházelo v hostujícím kotli k nepříjemným scénám.

„Nemám pro ně moc slušných slov. Mám nějaké informace o tom, co se tam dělo, bylo to od některých fanoušků Slavie dost nechutné. Nepatří to na stadion, ale do zoologické,“ přidává Limberský.

CO JEŠTĚ UVIDÍTE V LIMBOVĚ ŠAJTLI