Vložky do bot místo Štrosmajera. Bylo to na hlavu, hlásí navrátilec Almási

Jedna dobrá zpráva pro Baník: postup v MOL Cupu do třetího kola. „S odřenýma ušima,“ uznává kouč Pavel Vrba. A druhá fajn novinka: návrat uzdraveného Ladislava Almásiho po dvouměsíčním trápení.

„Nechtěli jsme jít do zdravotního rizika, abychom něco uspěchali. Trpělivost se nám vrátí v budoucnu nebo v následujících zápasech,“ doplňuje optimisticky trenér.

Věří v to celý slezský klub, jemuž úvod sezony nevyšel. Pravdou však je, že comeback téměř dvoumetrového útočníka neproběhl úplně podle představ. Almási šel v Kroměříži do hry na bahnitém terénu v 67. minutě za stavu 3:2 pro hosty. Jenže favorit trapnými chybami poslal duel s lídrem MSFL do prodloužení (2x 15 minut) a následně až do penalt. Ty zvládl.

„Dohodli jsme se s trenérem, že na začátek bude stačit, když budu mít okolo dvaceti nebo třiceti minut. Nakonec z toho bylo skoro šedesát... Nechtěl jsem mít takhle dramatický první zápas po návratu, myslel jsem, že to bude jednodušší. Cítil jsem, že třísla na terénu trpí, mám je strašně zatuhlé,“ popisuje.

Naštěstí pro FCB si forvard žádný zdravotní problém neobnovil, takže si jej realizační tým může na určitý časový úsek pomalu chystat i pro mače ve FORTUNA:LIZE.

Po reprezentační přestávce doma Baník přivítá České Budějovice, s velkou pravděpodobností již Almási bude figurovat v nominaci. Jiřímu Klímovi, Muhamedu Tijanimu a Danielu Smékalovi přibude konkurent.

Záhadný trabl

Hrot číslo jedna konečně vyléčil záhadný trabl, o kterém Vrba vtipkoval, že bude třeba zavolat doktora Štrosmajera z Nemocnice na kraji města. Nakonec stačila „prkotina“: vložky do bot.

„Bylo to trošku na hlavu. Všichni se mě ptali, kdy budu zpátky, ale já neuměl odpovědět. Nakonec byl problém v jedné kostičce v kotníku, ze které vyšla dysbalance týkající se bedra. Když jsem běhal, při dopadu dostával kloub údery a bolest nechtěla přejít. Nakonec se musely udělat speciální vložky do kopaček, které mi tu jednu stranu odlehčují. Už to je dobrý, jsem stoprocentní,“ říká.

Osmitýdenní výpadek mu možná překazil transfer, který byl během léta hodně propíraný. Majitel klubu Václav Brabec sice opakovaně hlásil, že nabídky na Almásiho odmítá, neboť nechce kádr oslabovat. Sportovní ředitel Alois Grussmann to sice potvrzoval, zároveň však dodával, že vždycky je to o tom, jaká cifra se na Bazalech opravdu objeví. A že nikdy samozřejmě nemůžete vyloučit obdržení tak vysoké nabídky, která by nakonec bosse Brabce třeba uspokojila.

„Ale zraněním se všechno zrušilo. Přišlo to na začátku přestupového okna, takže pak už jsem ani nepřemýšlel, jestli něco přijde, nebo ne. Akorát jsem se chtěl dát do kupy. Teď už je skoro měsíc po konci přestupového období, takže jsem tady,“ hlásí smířeně.

Sebevědomí však chlapíkovi, jenž v minulé sezoně nastřílel šestnáct ligových gólů, nechybí. Podle Almásiho není nereálné se na metu z předchozího ročníku dotáhnout navzdory tomu, že úvodních devět kol promeškal.

„Dá se to dohnat i za patnáct zápasů. Bude to jen o tom, jestli budu zdravý. Nic jiného si nepřeju. Snad mi bude trvat jen dva nebo tři zápasy, než si zase zvyknu na tempo, a pak pomůžu. Teď chci hlavně potrénovat a během pauzy doběhat manko,“ plánuje Almási.