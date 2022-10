Baník: čtvrtá domácí prohra a pískot. Mrzí nás hrubé chyby, řekl Vrba

Olomouc, Teplice, Brno a po sobotě už i České Budějovice. Chcete-li body, jeďte do Ostravy, tam se hojně rozdávají. Všechny zmíněné týmy dokázaly Baník na jeho půdě porazit, tentokrát slaví výhru 2:1 Dynamo. „Domácí zápasy jsou z mého pohledu zklamáním, je to špatné,“ mrzela trenéra Slezanů Pavla Vrbu další ztráta, která jeho tým před následujícím extrémně náročným programem pasuje do role celku bojujícího o záchranu FORTUNA:LIGY.

Domácí tvrz? Prostředí, kam se soupeři bojí jezdit? Pche, bývávalo... Ačkoli Baník ještě v této sezoně ve Vítkovicích nepřivítal žádného top soupeře, čtyřem celkům rozdal před vlastními fanoušky všechny body. Nyní se radují České Budějovice, které se přitom před vzájemným zápasem topily v krizi. Teď ale sobotního soka díky vysoké efektivitě přeskočily v tabulce.

„Máme po dlouhé době radost. Baník má sice jiné ambice než my, ale je pod tlakem. Jsme v podobné situaci jako oni v tom, že venku hrajeme ve větším klidu než doma. Nemají to tady kluci jednoduché,“ popisoval kouč vítězů Jozef Weber, na kterého se před čtrnácti dny na Střeleckém ostrově pokřikovalo, aby u týmu skončil.

Na první pohled je výsledek překvapením, protože pocitově se Ostravští pomaličku vyhrabávali z bahna. Z minulých tří utkání vydolovali pět bodů se dvěma čistými konty a v reprezentační pauze postoupili v MOL Cupu přes Kroměříž. V kancelářích na Bazelech se zase objevovaly úsměvy.

Ale při detailnější analýze Slezanů se vlastně není moc čemu divit. Před dvěma týdny na Letné remizovali 1:1 jen díky kupě štěstí a nemohoucnosti Sparty, která nevstřelila ze spousty šancí více branek. A pohár proti třetiligistovi zvládli s odřenýma ušima po plichtě 3:3 až po penaltovém rozstřelu. Ani jeden z duelů neměli absolutně pod kontrolou, na což jen navázal zápasem s Dynamem.

Už v 80. sekundě se Jihočeši dostali do vedení po groteskním bránění Jiřího Fleišmana, jenž v neděli oslaví 38. narozeniny. Místo aby dárek dostal zkušený borec, naivním chováním vyloženě daroval premiérový ligový gól devatenáctiletému Danielu Haisovi. Je s podivem, že více šancí nedostává Eldar Šehič, letní posila z Karviné, neboť nejde o první Fleišmanův kiks v ročníku.

Baník - České Budějovice: Čmelíkův pas zužitkoval Hais, Dynamo vede 1:0 Video se připravuje ...

„Udělali jsme hned na začátku obrovskou chybu, po které se soupeř dostal do vedení. Tím získal výhodu,“ podotkl smutně Pavel Vrba . „Co tam bylo špatně? Hrozně nerad hodnotím góly přes média, patří to spíš do šatny. To je vše, co se ode mě dozvíte ohledně těchto věcí.“

Do základní sestavy trenér okamžitě po uzdravení poslal Ladislava Almásiho, což lze pochopit. Baník na návrat slovenského kanonýra čekal jak na smilování. Zbytek zahajovací jedenáctky byl ale složen zvláštně. Nevyváženě. Vedle Almásiho běhal další vysoký hrot Jiří Klíma, pod nimi uprostřed zálohy Nemanja Kuzmanovič v rozestavení 4–4–2.

Přesto si však FCB i v tomto schématu šance vypracovával. Pravidelně a poměrně jednoduše. Exceloval nicméně gólman Martin Janáček. Deptal nejen s chutí hrajícího Almásiho, ale i další. Třikrát mu sice pomohla branková konstrukce, nicméně rány na ni vytěsňoval konečky prstů famózními zákroky.

„Jsem rád, že jsme to s klukama ustáli. Všichni pracovali na maximum. A taky jsem rád, že mě trenéři podrželi v bráně, přestože jsme třikrát za sebou prohráli. Určitě to pro ně nebylo snadné rozhodování. Doufám, že jsem to splatil. Takových zápasů jsem zažil málo, ani nevím, kolik tam zvonilo tyčí a břeven, protože jsem byl v úplném transu,“ oddychoval jednoznačný hrdina zápasu Janáček.

Baník - České Budějovice: Zákrok kola! Almásiho senzačně vychytal Janáček Video se připravuje ...

A když Michal Frydrych, další z velezkušených obránců, udělal krátce po změně stran zbytečnou chybu na polovině hřiště, po které přišla Čavošova kolmice a Čmelíkovo suverénní zakončení, šest tisíc lidí začalo za stavu 0:2 pískat. O moc lepší to nebylo ani po závěrečném hvizdu, neboť skóre už korigoval jen střídající Muhamed Tijani.

„V útočné fázi jsme odehráli možná nejlepší utkání na domácím hřišti, ale prohráli jsme. Takový je fotbal,“ komentoval Vrba. „Je to nicméně jiná porážka než ty předešlé, protože minule jsme nedominovali jako dneska. Přiznám se, že nemám statistiky z minulých zápasů, ale až na držení míče jsme tentokrát byli v dalších věcech lepší. Přesto pak vidíte, že nakonec rozhoduje efektivita a nedůraz,“ dodal.

Baník nyní čeká extrémně náročný program: Liberec venku, Slovácko doma, Plzeň venku, Mladá Boleslav doma a Slavia venku. Ztracené body bude muset Vrbův mančaft posbírat proti favoritům, s pouhými deseti punkty se totiž krčí ve skupině o záchranu. A pokud Teplice v neděli vyhrají nad Pardubicemi, a naplno zaboduje i Slovácko či Zlín (hrají spolu derby), bude ještě hůř a barážová příčka blíž...