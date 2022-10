Jablonec v laufu, táhne ho duo J + CH. Chramostův hattrick zastavila křeč

Minulý domácí zápas odkoučoval. Vladimir Jovovič při výhře nad Hradcem Králové seděl na tribuně za domácí lavičkou, na trávník ho nepustil trest. Přesto byl ve hře, hlasitě dirigoval mužstvo, žil s ním. Kouč David Horejš získal dalšího pomocníka.

Černohorský čertík se přesto nestal členem realizačního týmu, proti Brnu už zase řádil na hřišti. Vítězný gól dal, na první nahrál, protivníky deptal rychlostí, kličkami. Perfektně navíc kooperoval s dvoubrankovým střelcem Janem Chramostou.

Tohle duo je velká zbraň.

Útočná moc byla zkrátka rozdílná. Brno mělo dost situací, z nichž mohlo udeřit, trefilo se však jen vlastně náhodou, skóroval - kdo jiný - Jakub Řezníček. „Rozhoduje se v pokutových územích, tam se hraje o ligové body, tam se vydělávají prachy,“ glosoval trenér Zbrojovky Richard Dostálek.

Jablonec - Brno: Domácí jdou do vedení, do odkryté brány se prosadil Chramosta - 1:0 Video se připravuje ...

Přesně na to měl Jablonec Jovoviče s Chramostou. Ti dva zařídili další body, jež jsou potvrzením vylepšené formy. Chramosta dokonce mohl (a asi i měl) slavit hattrick. Chvíli před koncem se po dobrém presinku dostal ke střele z nějakých osmnácti metrů, brána byla prázdná, on však netrefil.

Chytla ho totiž křeč. „Bylo to do stojné nohy. Nemůžu o tom moc mluvit, protože trenér nesnáší, když máme křeče,“ usmíval se Chramosta. „Nechci se na to vymlouvat, ale rozhodilo mě to, protože kdybych to trefil, tak to gól je,“ popisoval. Zdravotní potíž opravdu měl, protože ihned po inkriminovaném momentu šel ze hřiště, byl vystřídán.

Každopádně však zažívá perfektní časy. Už na jaře v Bohemians pookřál, po návratu z hostování zůstal v Jablonci, i když o něj měl trenér Pražanů Jaroslav Veselý velký zájem.

Nyní má na kontě šest branek. „Cítím, že dobře trénujeme, v zápase je to znát. Trenér mi věří, takže já jsem tady od toho, abych zúročoval práci celého týmu, což se mi v poslední době daří a věřím, že to takhle bude dál,“ vykládal Chramosta.

Proti Brnu to potvrdil, pomohl k jasné výhře. I když… Jablonec mírně po změně stran zaškobrtl. Naštěstí pro něj zareagoval na Řezníčkovu trefu během jediné minuty. Jovovič, s Chramostou nejlepší hráč, se dravě prosadil hlavou po centru malajského reprezentanta Diona Coolse.

Jablonec - Brno: Domácí jdou zase do vedení, hlavou se prosadil Jovovič, 2:1! Video se připravuje ...

„Musím říct, že nás to nakoplo, nesrazilo. Po gólu na dva jedna už jsme zápas kontrolovali. Jsem hrozně spokojený s tím, jak kluci zareagovali. Je vidět, že je tady síla, kvalita, sebevědomí jde nahoru,“ těšilo Horejše.

„Jablonec hraje momentálně ve velkém laufu,“ přitakal jeho kolega Dostálek.

Severočeši jsou přes rozpačitý start osmí, pohybují se stejně jako Brno na dostřel elitní šestce, což je jejich ambice.