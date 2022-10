Kadlec po triumfu v derby: Na krásu se nehraje. Byli jsme tady jako doma

Jak jste viděl zápas?

„Asi jsme měli víc šancí. Nebyl to pohledný fotbal pro oko diváka. Náš cíl byl jasný. Chtěli jsme za každou cenu vyhrát, a to se nám podařilo. V první půlce nám chyběl klid v zakončení, ve druhé jsme dvě šance proměnili. Co se týká fotbalovosti, určitě to nebyl náš nejlepší výkon. Na těžkém terénu jsme si to nekomplikovali. Na krásu se nehraje. Musíme poděkovat fanouškům, byli slyšet víc než Zlíňáci. Byli jsme tady v uvozovkách doma.“

Pomohla vám reprezentační přestávka?

„Konečně jsme měli volno a normální tréninkový týden. Na delší dobu jeden z posledních. Na dva, tři dny jsme s rodinou odjeli pryč. Proti Jablonci jsme před pauzou šlapali vodu. Vítězství v derby je povzbuzením do dalších zápasů v lize, domácím poháru a v Konferenční lize. Doufám, že jsme natankovali dost sil. Je dobře, že se Vlasta Daníček a Standa Hofmann dali přes pauzu dohromady. Přes týden to vypadalo všelijak, měli individuální režim. Rozhodlo se ráno v den utkání, že budou hrát a oba to zvládli.“

Zlín – Slovácko: Hosté se na začátku druhé půle ujímají vedení, míč do sítě dorazil Doski, 0:1 Video se připravuje ...

Čím byl Zlín nebezpečný?

„Zpočátku měl dost standardek po našich hloupých faulech. Nikdy nevíte, jak se balon poodráží. V brankovišti byl terén všelijaký. Útočník Jawo je rychlý, vysoký. Takoví hráči jsou vždycky nepříjemní. Přebírali jsme si ho, snažili se ho ubránit. Až na jednu střelu v podstatě nic neměl. Ve čtvrtek s Nice přijde ještě jiný kalibr. (úsměv) Soustředili jsme se na pevnou defenzivu. Předtím jsme se snažili někdy až moc hrát fotbal. Tentokrát jsme zvolili víc nakopávaných míčů. Myslím, že Libor Kozák je výborně uhrával a rozdával. Bylo to o tom posbírat ten druhý balon. Po delší době jsme udrželi vzadu nulu, takže spokojenost.“

Vysvětlil jste před zápasem Merchasi Doskimu, o jak prestižní duel se jedná?

„Myslím, že to věděl. Hlavně šlo o to, že během pauzy si moc neodpočinul, hrál dva zápasy (za Irák). Jeden dokonce v Jordánsku. Měl dost cestování. Sám vím, že není jednoduché se do toho po reprezentačních přestávkách dostat. V prvním poločase mohl hrát určitě lépe. Nakonec dal rozhodující gól a je z pozice obránce nejlepší střelec týmu. Naši útočníci musí zabrat. (úsměv) U druhé branky to výborně v rychlosti zatáhl Míša Tomič a Tráva (Michal Trávník) to dal pod břevno. Pak už to bylo v naší režii.“

Sledoval jste statečný boj OGC Nice, vašeho čtvrtečního soka, ve francouzské lize s PSG (1:2)?

„Nedíval jsem se. Trenér Svědík říkal, že video z tohoto zápasu nám určitě stříhat nebude. (úsměv) Určitě je zajímavé, že po zápase na PSG jede Nice na Slovácko. Máme trošku jiný stadion než Paříž. Čeká nás domácí utkání. To první jsme měli s Partizanem (3:3) dobře rozehrané, ale nedotáhli jsme to k výhře. Teď se o to pokusíme. Skupina je vyrovnaná. Dáme do toho všechno. V dalším kole máme Bohemku, odpočinek bude kratší, než byl teď. Ale kádr máme široký, všichni jsou ready.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 47. Doski, 81. Trávník Sestavy Domácí: Rakovan – Cedidla, J. Kolář, V. Procházka (C), Bartošák (80. Simerský) – Didiba – Fillo (58. Y. Dramé), Janetzký (80. J. Hellebrand), R. Hrubý (58. Vukadinović), Čanturišvili (90. Kovinić) – Jawo. Hosté: Nguyen – Reinberk, Hofmann, M. Kadlec (C), Doski (85. Siňavskij) – Havlík, Daníček – Petržela (69. Tomič), Mihálik (69. Trávník), Kalabiška – L. Kozák (85. Vecheta). Náhradníci Domácí: Simerský, Reiter, Dramé, Kovinić, Hellebrand, Dostál, Vukadinović Hosté: Brandner, Břečka, Fryšták, Kohút, Siňavskij, Šašinka, Šimko, Tomič, Trávník, Vecheta Rozhodčí Stadion Stadion Letná, Zlín