INSIDER: Hostování? Nejlíp žádná, říká Uhrin. Krejčího bych se na nic neptal

To téma bylo hodně žhavé, ale tak nějak v tichosti vychladlo… Dokud pod něj nepřiložil zápas 10. kola FORTUNA:LIGY mezi Slavií a Libercem (3:0). Výprava ze severu Čech totiž nemohla využít hned šestici fotbalistů hostujících právě z pražského klubu, kteří měli zákaz startu ve vzájemném duelu. Takový počet je skutečně extrém. „V české lize je na hostování strašně moc hráčů. A když jich nemůže nastoupit v základní sestavě čtyři pět, je to velké ovlivnění utkání,“ míní bývalý slávistický trenér Dušan Uhrin mladší, host dalšího dílu videomagazínu LIGOVÝ INSIDER. V něm se rovněž vrací ke gólu z ofsajdu na Spartě a chování aktérů rozhodujícího momentu, útočníku Janu Kuchtovi či čtvrté domácí porážce Baníku.

Uhrin, jenž po dvou utkáních opustil z osobních důvodů angažmá v kyperské Karmiotisse, podrobně rozebírá všechny aspekty hovořící pro a proti stopce pro zapůjčené hráče, pokud je čeká utkání s klubem, jemuž patří. „Sám bych chtěl soupeře oslabit,“ přiznává.

Dává při tom k dobru vlastní zkušenost ze Slavie z doby, kdy její někdejší šéf Jiří Šimáně dal startům na čas zelenou (podobně jako později jeho nástupce Jaroslav Tvrdík), a vzpomíná, jak to dopadlo.

Vyjadřuje se také k direktivám FIFA a snahám omezit postupně počet fotbalistů hostujících z jednoho klubu v jiném omezit na tři. „Ano, snížit," souhlasí kouč, jenž vedl i Plzeň, Mladou Boleslav, Bohemians i několik týmů v rumunské lize. „Já jsem pro to, aby na hostování nebyli vůbec žádní hráči,“ dodává dokonce a vysvětluje proč.

Konfrontace sparťanů s Hradcem Králové (2:1) zase oživila téma verdiktů sudích a (ne)zásahů VARu. Mohl za to gól na 2:1, při němž míč lehce tečoval Ladislav Krejčí mladší, a střelec Jan Kuchta tak byl v ofsajdu. Hlavní arbitr Lukáš Nehasil však tvrdil, že Krejčího dotyk neviděl a videorozhodčí Václav Štěrba prý nenašel průkazný záběr.

Sparta - Hradec Králové: Kuchta po Höjerově centru otočil na 2:1! Krejčí se ale dotkl míče Video se připravuje ...

Nezabral ani dotaz na přímého aktéra akce. „Pana Krejčího jsem se ptal dvakrát. Zapřísahal se, že míč nehrál,“ prohlásil poněkud kuriózně Nehasil pro O2 TV.

„Já bych se hráče na to, jestli míč tečoval, neptal. To musí rozhodnout sudí,“ tvrdí rázně Uhrin. „Znám málo hráčů, kteří přiznají situaci, jaká byla. Tak jeden dva z deseti. A to ještě mluvím o rohu, ne o gólu,“ usmívá se.

LIGOVÝ INSIDER s Dušanem Uhrinem: