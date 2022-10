Zlín kouče neodvolá, Jelínkovi věří. Návrat Tkáče? Problém už má řešení

Deset zápasů, jediná výhra, předposlední místo v tabulce, úspěšnost 26.7%. Důvod ke změnám v realizačním týmu? Ve fotbalovém Zlíně ne. Vedení není spokojené s bodovým ziskem, ale nebude to řešit personálně. Pozice kouče Jana Jelínka zůstává i po porážce 0:2 v derby se Slováckem pevná, chystá hráče na víkendový duel v Českých Budějovicích. „Všichni se snažíme pomoct, aby byl tým úspěšný a někde to prolomil. To by pomohlo i trenérovi,“ shrnul generální manažer Zdeněk Grygera.

Ve Zlíně necítí, že by hra neměla parametry. Grygera poukázal na kvalitní výkon s Jabloncem a na Spartě, kde brali hosté bod. „Utkání na Spartě bylo dobře takticky zvládnuté. Ve finále nás může mrzet, že právě tam jsme výhru neurvali,“ litoval, že outsider nedotáhl zápas do tříbodového konce. „Ale mrzí nás hlavně domácí ztráty s Brnem a s Jabloncem, které se odrazily i v tabulce. Zvenku jsme body vozili, to je pozitivní. Taktika tam byla zaměřená na výsledek. Nebylo to o kráse,“ narážel na remízy v Teplicích a na hřišti Hradce Králové.

Naposledy proti Slovácku to bylo zase ofenzivní soužení. Na vedoucí gól rivala nedokázali domácí zareagovat a vykázali další ztrátu. Ta je ukotvila na barážové příčce, za nimi už jsou jen zoufalé Pardubice.

Čtyřicetiletý kouč Jelínek, jenž má od nového ročníku k ruce jako druhého asistenta Víta Vrtělku, pořád hledá optimální sestavu. Zejména náhradu za Cheicka Condeho, který už pravidelně hraje Evropskou ligu v dresu FC Curych. Na pozici šestky byl angažován z druholigové Opavy Joss Didiba, jenže ten stál tři zápasy za surový faul na jabloneckého Miloše Kratochvíla a po návratu vyrobil proti Zbrojovce nesmyslnou penaltu zákrokem na Filipa Součka. „Byl neřízená střela,“ vystihl Grygera.

Za trest pak nenastoupil v MOL Cupu na hřišti Startu Brno. V neděli už byl ale zase v základu, neboť kvůli trestu nemohl naskočit zkušený Marek Hlinka a Jakub Kolář se vrátil na stopera. „Joss možná nebyl tak vidět, ale po taktické stránce to zvládl,“ pochválil hříšníka z Kamerunu, který se po zkratech mužstvu omluvil. „Slíbil, že bude pracovat a opravdu trénoval poctivě. Vzal to za správný konec. Říkal, že bude čekat na šanci a musí být připravený,“ popsal druhý muž zlínského klubu.

Stále citelně schází mladý středopolař David Tkáč, jenž od zimy marodí se zánětem stydké kosti. Dlouhá a neúspěšná léčba se snad konečně chýlí ke zdárnému konci. Autor šesti branek z minulé sezony podstoupí příští týden v Česku artroskopii třísel, která by měla definitivně vyřešit celý problém. Skutečný důvod bolesti objevil jeden z mnoha specialistů, na něž se dvacetiletý záložník obrátil. I když na podzim začal běhat, do plné zátěže ho tělo nepustilo. „Na jaře už bude hrát,“ pevně věří Grygera. „Hraje nám do karet, že se letos končí brzy a bude mít dost času na to dostat se zpátky do kondice. Nemusí nikam spěchat,“ dodal.