Nymburk na úvod LM selhal v útoku. Takhle hrát nemůžeme, řekl kouč

Eric Lockett z Nymburka útočí do koše • ČTK / Kamaryt Michal

Basketbalový svátek a měření sil se španělským soupeřem skončilo zklamáním. Nymburk vstoupil do sedmého ročníku Ligy mistrů domácí porážkou 54:68 s Bilbaem. Navíc se zranil tvůrce hry Kamau Stokes, který už ve čtvrté minutě musel odstoupit kvůli podezření na poraněné koleno.

Solidní první poločas (33:30), pak trápení v útoku a porážka o 14 bodů. Nymburk na úvod nové sezony Ligy mistrů nepředvedl optimální výkon. Přes 10 bodů se dostali jen Eric Lockett (12) a Petr Benda (10).

„Musíme najít způsob, jak doma vstřelit více než 68 bodů, které dal soupeř. Musíme si mnohem více půjčovat míč. Dostat od španělského soupeře 68 bodů je velmi dobrý počin. Kdybychom lépe kontrolovali útok, donutili bychom je být nervózní. My ale bohužel v útoku nenašli rytmus a to byl problém. Musíme najít způsob, jak skórovat. Takhle hrát nemůžeme v Lize mistrů,“ zlobil se nymburský kouč Roberts Štelmahers.

Velká smůla postila domácí barvy už ve 4. minutě. Kamau Stokes šel do nájezdu, jenže při odrazu ho píchlo v koleni a skácel se na zem. Po krátkém ošetření zamířil do šatny a na lavičku už se vrátil s berlemi. „Snažili jsme se ho všichni povzbudit, aby byl pozitivní. Zranění patří k profesionálnímu sportu, ale nikdy to není lehké,“ poznamenal trenér českého mistra.

Bilbao se po návratu ze šaten ještě zlepšilo a za dvě čtvrtiny inkasovalo jen 21 bodů. „Až do třetí čtvrtiny jsme hráli dobře, ale pak jsme se začali v obraně trochu rozpadat, dovolili jsme jim jednodušší koše a Bilbao se dostalo do vedení a my už se nedostali zpět. Celkově jsme v obraně hráli velmi dobře, ale v útoku jsme nenašli rytmus,“ litoval nejlepší střelec Nymburka Lockett.

„Dát 54 bodů doma je v Lize mistrů problém, zatím se v útoku trápíme. Až moc jsme driblovali, balon nelítal,“ krčil rameny Martin Kříž.

I přes jasnou porážku našel lotyšský kouč na souboji se španělským favoritem pozitiva. „Zápas mi ukázal, že na obraně můžeme stavět, ale musíme zapracovat na útoku. Hráči musí být více odvážní a pochopit své role, kdo má střílet, když je volný, kdo má driblovat a kdo ne. Je to nový tým, nový trenér, musíme najít způsob, jak hrát lépe,“ dodal kouč Štelmahers.

Další zápas v Champions League sehraje Nymburk 18. října na palubovce Igokey.