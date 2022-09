Krejčího vyměnili, těší se na výzvu i Younga: Učit se od něj mě posune

Na konci minulého ročníku NBA si v kádru Oklahoma City Thunder užíval až nečekaně vysokou minutáž a rozhodně se nedá říct, že by zklamal. Jenže i přesto se 22letý Vít Krejčí před blížícím se startem nové sezony stěhuje. Český reprezentant míří jako součást výměny do Atlanty Hawks, kde se potká třeba s hvězdným rozehrávačem Trae Youngem. „Už se těším, že budu mít šanci učit se od takového frajera, a věřím, že mi to pomůže a posune mě to dál," řekl Krejčí pro deník Sport a web iSport.cz.

Krejčí má za sebou v dresu Oklahomy první sezonu v NBA. Nastoupil v ní do třiceti zápasů a v průměru odehrál třiadvacet minut, jeho čas na palubovce výrazně naskakoval až na jaře, kdy se vypořádal se zraněním kolene a kotníku. V červenci pak s týmem absolvoval i Letní ligu.

Odváděl dobré výkony, proto byla šance, že trenér Mark Diagneault by na něm mohl v budoucnu stavět. Jenže rodák ze Strakonic se před začátkem nové sezony, která odstartuje v polovině října, stal obětí přestavby kádru a v mužstvu skončil.

Oklahoma vyměnila Krejčího do Atlanty za Maurice Harklesse a výběr ve druhém kole draftu NBA. Hawks v minulém ročníku vypadli v osmifinále play off, s Miami Heat prohráli 1:4 na zápasy.

„Nějaké zklamání tam určitě je, na druhou stranu se extrémně těším na tuhle novou výzvu a jsem rád, že jsem dostal možnost hrát v takhle kvalitním týmu a rozhodně se budu snažit využít ji naplno,“ okomentoval Krejčí nečekanou změnu působiště pro deník Sport a web iSport.cz.

Dvaadvacetiletý rodák ze Strakonic věří, že i v novém týmu bude moci nabídnout to, co rozvíjel v Oklahomě. „Hodně energie, obranu a střelbu, to jsou moje hlavní věci, na které se soustředím, a myslím, že to bude i to, co po mě budou chtít v Atlantě," vzkázal.

V týmu Hawks se potká i s jednou TOP hvězd současné NBA, Trae Youngem. „Je jasné, že ten tým se točí kolem něho, je to skvělý rozehrávač, skvělý střelec, má skvělou nahrávku. Už se těším, že budu mít šanci učit se od takového frajera, a věřím, že mi to pomůže a posune mě to dál,“ vyzdvihl Krejčí.

Ten už den po výměně nasedl do letadla a zamířil do Atlanty. Hned v pátek by měl totiž s týmem odletět do Abú Dhabí, kde ho čekají na úvod nové sezony dva zápasy s Milwaukee Bucks v rámci NBA Global Games. „Jsem natěšený poznat kluky a dát se do práce," dodal pátý Čech v nejslavnější soutěži.

Krejčí: ve 14 za snem

Český talent odešel už ve čtrnácti letech do španělské Zaragozy, v roce 2020 pak na něj v draftu NBA ukázala Oklahoma, která ho získala od Washingtonu Wizards. První velkou šanci od Thunder dostal 201 centimetrů vysoký hráč v sezoně 2021/22.

V sedmi utkáních dal 10 nebo víc bodů a v březnu zaznamenal první double double v soutěži s dvanácti body a jedenácti doskoky.

„Splnil se mi sen,“ řekl v rozhovoru pro web iSport.cz. „Ale ani tím, jak jsem hrál ke konci sezony, jsem si nezajistil místo v NBA. To ani náhodou. Dobrých hráčů je tu spousta,“ zdůraznil.

Krejčí sice po nedávném odchodu Tomáše Satoranského do Barcelony stále zůstává jediným Čechem v NBA, ale má před sebou další výzvu.

Prosadí se v Atlantě?