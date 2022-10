Liga očima fanoušků: Co ten trávník v Edenu? Slzy Sparty a alarm v Baníku

Video se připravuje ... Slavia doma přejela Liberec, ale trávník v Edenu rozhodně není v optimálním stavu. Sparta po pěti remízách v řadě zabrala, ale... Kdyby po prvním poločase v souboji s Hradcem prohrávala větším rozdílem, nikdo se nemohl divit. Místo slibovaného: „ Krev, pot a slzy!" Zbyly jen slzy. V Ostravě houká alarm, domácí pevnost připomíná charitu. Bohemians zastavili Plzeň, která po závěrečném hvizdu bod brala, Klokani však chtěli všechny tři. Přečtěte si tradiční Ligu očima fanoušků.

Slavia Praha Trávník v Edenu špatný, Jaroslav T. dobrý Celkem v pohodě jsme zvítězili nad Libercem 3:0 na domácím trávníku. Teda trávníku… Každý viděl, že poté, co mnoho let měla Slavia nejlepší pažit v lize, nebo jeden z nejlepších, letos je to hodně špatný. Vlastně má trávník, na kterém strašně nerada hraje. Evidentně špatně zakořenil a při deštích se odlupují velké kusy. Klub údajně dělal mnoho věcí pro zlepšení, rozhodně ho čeká finančně náročnější oprava, jelikož si nechce udělat ostudu při finále Konferenční ligy. Liberec nemohl nasadit několik hráčů základní sestavy a samozřejmě se rozjely debaty, zda je to fér. Ale my víme, že je. Hostování bylo svobodným rozhodnutím Slovanu a případná ztráta bodů v jednom zápase není katastrofa, jistě se mu to celkově vyplatí. Největší zpráva je stejně ta, že Jaroslav Tvrdík je zpět! Mohl jsem s ním natočit rozhovor a pár dní poté moderovat besedu. Můžu vám zaručit, že má po onemocnění sílu zpět a velkou motivaci týkající se nejen sportovních výsledků, ale i servisu okolo fanoušků. Tak hodně síly, Jaroslave! DAVID OCETNÍK. 44 let, AREA 114 Video se připravuje ... SESTŘIH: Slavia - Liberec 3:0. Sešívaní se dotáhli na Plzeň, rozhodla třináctiminutová smršť

Sparta Praha Strašidelné chyby (také)reprezentantů „Krev, pot a slzy“ nám slibovala nová trenérská sestava v čele s vedoucím fyzické přípravy Christianem Clarupem před začátkem ligy. Zůstaly bohužel pouze ty slzy. Výkon, který jsme předvedli zejména v prvním poločase v utkání s oslabeným (!) Hradcem, byl otřesný. Nebýt vynikajícího výkonu Kováře a smůly Hradeckých, musela by na konci zápasu svítit na světelné tabuli na jejich straně šestka, protože tolik šancí si dokázali připravit. Chyby Ládi Krejčího a Zeleného byly do nebe volající. Až útrpně úsměvné bylo sledovat, s jakou lehkostí naši hráči přihrávali soupeři, což kontrastovalo s jeho přesnými pasy a náběhy. Je mi líto, ale jakékoliv jiné hodnocení je pouze tančení kolem horké kaše a lhaní si do kapsy, pro vedení již tak typické. Je pravdou, že výkon ve druhé půli byl heroický, nikoliv však bezchybný. Pokud i nadále budeme manipulováni, že hra se lepší, dostaneme se na úroveň našeho nároďáku, který rovněž i nadále povede trenér potvrzený panem Fouskem, bez jakýchkoliv analýz. A to bych moc nerad! MILOŠ KOLÁŘ. 71 let, FOTBALOVÝ DŮCHODCE Video se připravuje ... SESTŘIH: Sparta - Hradec Králové 2:1. Letenští otočili v deseti i díky spornému gólu

Viktoria Plzeň S klokany už je to jiný fotbal Tak po pauze zase do práce, vyhrnout si rukávy a hurá do naší ligy! Hm, Bohemka, to mělo být v pořádku, za tři body. Nějak se to nepovedlo. Tohle už nejsou ti klokani, co fotbal moc neumí, ale brousí to od podlahy. Nová éra, nové pořádky. Tentokrát to byl hlavně fotbal technický, a i přes mokré hřiště pěkný. Oboustranně. Dali jsme krásný gól, a potom už to byla slabota. Soupeře jsme moc nepřehráli a i za bod jsme rádi. Staněk v bráně nebyl, ale náhradník Tvrdoň ho plnohodnotně zastoupil. Ze začátku bylo vidět, že není s obranou sehraný, ale časem se to zlepšilo. Iluze o zdejší security jsem nikdy neměl, ovšem tentokrát někteří její členové uměli perlit. Na stadion někoho pustili, jiného zase ne, jak se jim zlíbí. A jakmile jim tam vběhne na trávník cizí člověk, nechají ho oběhnout celé hřiště, a když už nemá kam utéct, tak se na něj sesypou jako vosy… KOVI. 54 let, KOORDINÁTOR DISTRIBUCE Video se připravuje ... SESTŘIH: Bohemians - Plzeň 1:1. Ztráta mistra, v závěru mohl rozhodnout Kovařík

Baník Ostrava Ve skupině o záchranu. (Ne)představitelné… Po šťastné remíze na Spartě a repre pauze jsem byl přesvědčený, že duel s Budějovicemi zvládneme a potvrdíme vzestupnou tendenci jak výkonů, tak nasbíraných bodů. Sice jsme několikrát trefili konstrukci branky, měli smůlu a spoustu dalších šancí, ale nic z toho. Budějovice přitom kromě velké defenzivy nepředvedly téměř nic, po Pardubicích nejslabší soupeř, který k nám v dosavadní sezoně dorazil. I to jim ale k výhře v našem vyhnanství stačilo… Z šesti domácích zápasů jsme vyhráli pouhé dva, zbylé čtyři jsme prohráli. To jsou hodně alarmující výsledky. A o to více, že ani jeden ze soupeřů nebyl z očekávané top šestky na konci ligy. Moc pozitivního toho najít nejde, jsme čtrnáctí a teprve teď nás čeká těžký los v podobě Liberce, Slovácka, Plzně atd. Nebylo by vůbec špatné začít sbírat více bodů. Může se taky stát, že půjdeme do zimní přípravy jako klub, který dál figuruje ve skupině o záchranu, což je vzhledem k našim ambicím a rozpočtu něco nepředstavitelného. DAVID LIVEČ. 41 let, VEDOUCÍ PRODEJE Video se připravuje ... SESTŘIH: Baník - České Budějovice 1:2. Další domácí selhání, efektivní hosté