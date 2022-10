Když je doma… venku. Ligové týmy hrají na vlastním stadionu za trest

Můj dům, můj hrad!? Ale jděte… Ve FORTUNA:LIZE platí pravý opak: domácí týmy soupeřům otevřou bránu dokořán, a ještě ukážou cestu do spíže, nebo rovnou klenotnice, aby si nabrali body plnými hrstmi. Zkrátka pěkně lidově: Přijďte pobejt! Jestli je tahle sezona něčím typická, tak tragickou bilancí týmů na vlastních stadionech, čest (dvěma třem) výjimkám. Vypovídá to o hlubších trablech českého fotbalu a jeho zaostávání za cizinou?

Liga naruby. Ne, řeč nebude o videopořadu iSport.cz, který s nadhledem a humorem glosuje události nejvyšší soutěže, ale o převrácení zvyklostí. Nebo přinejmenším předpokladu, že vlastní stadion s přesilou v publiku je nesporným plusem. „Pro mě je to zajímavé, hodně překvapivé. Vidíme obrovská čísla v neprospěch domácích týmů,“ podivuje se i zkušený kouč Roman Pivarník. Účet je to totiž vpravdě tristní: víc než padesátiprocentní domácí úspěšnost mají pouhé tři kluby, u dvou je to aspoň fifty fifty. A více než polovina všech mužstev vykazuje ve svých arénách pasivní skóre. Naopak platí, že velkorysí hostitelé řádí jako černá ruka na návštěvě venku.

Poměrům se zcela vymykají jen vládci vlastního území Slavia a Plzeň se stoprocentní bilancí. Jet k nim, to je za trest. V Edenu zpravidla doslova. „Slavia hraje hodně nátlakově, je agresivní. Za stavu 2:0 je většinou rozhodnuto,“ říká Pivarník. Až se nabízí myšlenka, jestli to není na škodu přípravě na bitvy v Evropě, tedy odlišný level. Jinými slovy: zda jde o vypovídající zatěžkávací zkoušky.

„Nemyslím si, že by to bylo zkreslující, i když se teď Slavii proti mužstvům v evropských pohárech až zas tolik nedaří. Doma ale hraje velice dobře,“ domnívá bývalý slávistický kouč Dušan Uhrin mladší a vrací se k poslednímu zápasu FORTUNA:LIGY s Libercem (3:0), kdy bylo ještě před přestávkou hotovo. „Slovan se v podstatě k ničemu nedostal. Ve druhém poločase tentokrát slávisté přestali hrát, možná se šetřili na Kluž v Konferenční lize,“ dodává.

„Po druhé třetí brance to soupeři z druhé poloviny tabulky de facto vzdají,“ míní trenér Martin Pulpit. „Plusem Slavie je, že toho obvykle využije a nastřílí další góly, ale kdyby nějaké mužstvo přijelo s odvážnější taktikou, víc běhalo a napadalo, výsledky 6:0 by byly v menší míře.“