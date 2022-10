Spokojený Bílek: Tijani může být v základu. Stihne Bayern Staněk?

Odehráli jste těžký zápas?

„Není jednoduché sehrát takové utkání po zápase v Lize mistrů na Bayernu. Ale zvládli jsme to poměrně dobře. Je to pro nás hodně důležité vítězství. V první půli jsme si vytvořili několik šancí a mohli vstřelit gól, ale trošku nás trápila koncovka. Po přestávce jsme tam měli pasáž, kdy jsme dělali dost zrát a dostali se pod zbytečný tlak. Ale druhá branka nás definitivně uklidnila a rozhodla o výsledku.“

Jste spokojený s obranou? Jemelka i Pernica skórovali, navíc jste udrželi čisté konto.

„Jsem rád, že se střelecky prosadili obránci, Jemelka dal gól a na prvním měl podíl, Perňa (Luděk Pernica) dal první branku. Potěší také každá nula vzadu, je to dobré pro gólmana i celý tým.“

Stihne zraněný gólman Staněk odvetu s Bayernem?

„Sám nevím. Jindrův stav je lepší a lepší, ale jestli to bude stačit, aby naskočil takhle brzy. Rozhodne on sám, zda bude v pořádku a doktor mu to posvětí.“

Co kapitán Lukáš Hejda?

„Hejdys má koňara, také u něj se to lepší. Ještě uvidíme, jak na tom bude za několik dní.“

Plzeň - Mladá Boleslav: Jemelka na zadní tyči docpal Jirkův centr do sítě! 2:0 Video se připravuje ...

Potěšil vás návrat Jana Klimenta?

„Dneska odehrál zhruba pětadvacet minut, ukázal velmi dobrý pohyb. Jsem opravdu rád, že se vrátil, v ofenzivě nás výrazně posune. Sezonu začal výborně, dával branky a hodně nám pomáhal. Věřím, že se rychle vrátí do bývalé formy. Může se stát cokoliv, ale zatím nepočítám s tím, že by proti Bayernu hrál od začátku.“

Bude u Jana Sýkory nutný operační zákrok?

„Podle zpráv, co mám, nám bude chybět celý podzim. Ale pak už by měl být stoprocentně v pořádku. Ještě uvidíme, jakým způsobem se bude léčit, ale zatím to v uvozovkách vypadá dobře.“

Hraje se vašemu týmu lépe na dva útočníky?

„Pro Chorase (Tomáše Chorého) je na jednu stranu lepší, když má vedle sebe druhého útočníka, ale zase tím víc odkrýváme střed hřiště. Proti Boleslavi jsme začali na dva, zvlášť když jsme nechali na lavičce Mosqueru, jsme od nich chtěli mít v pokutovém území sílu. Ani Fortune (Bassey, střídal o poločase) neodehrál špatné utkání. Ale chtěli jsme pak lépe obsadit prostory uprostřed pole a dostat na hřiště Mosqueru, který hrál v minulých zápasech dobře. Vždycky naši hru oživí.“

Zvládl roli na stoperu Tijani, jenž nahradil zraněného kapitána Lukáše Hejdu?

„Dneska jsme celkově Boleslav nepustili do vyložených šancí. Měli proti nám některé velmi dobře rozběhnuté útoky, ale naše obrana to vyřešila dobře. Tijani do toho naskočil v pohodě, potvrdil, že je to hráč, co může být v základu. Moc toho u nás zatím neodehrál, teď dostal šanci.“