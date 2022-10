Pachlopník je po 16 měsících zpět: Na té noze mě čeká celoživotní práce

Bylo mu psychicky zle. Po operaci kolena musel Ondřej Pachlopník (22) na dlouhých šestnáct měsíců vyškrtnout fotbal ze svého života. Poznával své nitro, rval se s osudem. V sobotu proti Spartě (0:4) oslavil svůj velký soukromý comeback. „Je to obrovská úleva. Táhlo se to, čtyři měsíce jsem seděl na sedačce a koukal na zápasy,“ vrátil se k nejtěžšímu období svého života.

Po prvním poločase vběhl Ondřej Pachlopník na plac místo nevýrazného Michala Ševčíka a hned upoutal. Jako by za sebou neměl úmorné martýrium s kolenem a dlouhou pauzu. „Přinesl do hry kvalitu, vybojoval balony na středových hráčích soupeře. V tréninku vypadal velice dobře, proto jsme se rozhodli, že ho nominujeme,“ uvedl kouč Richard Dostálek. „Byl jsem šťastný, že mi trenér dal šanci takhle brzy,“ těšilo záložníka.

Nejdřív bylo v plánu, že se tvořivý záložník pojede rozehrát s béčkem do Vsetína. Místo divize si nakonec střihl půlku šlágru proti Spartě. Mimochodem, právě na Letné odehrál na konci května 2021 svůj poslední ligový duel. Tehdy byl u debaklu 1:6, teď 0:4. „Sparta hrála líp, zasloužila si vyhrát. Ale asi ne takovým rozdílem. Měli jsme smolný den,“ mínil Pachlopník.

S tím, že půjde tak brzy do hry, navrátilec z Plzně nepočítal. Čekal tak dvacet, třicet minut. Jenže Dostálek byl nespokojený s výkonem obvyklé opory Ševčíka a poslal do hry podobně kreativního středopolaře. „Ondra toho stihl jednoznačně víc,“ vyhodnotil představení obou borců. „Vidíme, jak je ochotný na sobě pracovat. Pořád se zlepšuje. Potřebuje do sebe dostat zátěž v mistrovském utkání, jenom ta ho posune,“ dodal.

Logicky mu zatím schází zápasová kondice. Za rezervu stihl jen šedesát minut v jednom utkání. Poločas na prvoligové úrovni je nyní jeho maximem. „Měl jsem chuť a doufám, že jsem to oživil,“ řekl ke svému představení. „Po tom roce mi chybí vytrvalost, vnímání hřiště. Herní zkušenost za ten rok trošku odešla,“ doplnil. O svém aktuálním zdravotním stavu se vybavovat nechtěl. Má nějaká omezení? „Nemůžu odpovědět,“ vyhnul se odpovědi. Přesto mohl dát v obnovené premiéře gól, jenže ve vápně trefil do zad spoluhráče Jakuba Řezníčka.

Krátké angažmá v Plzni, kde se neprosadil do áčka a záhy se vážně zranil, hodnotí s odstupem času jako špatný krok. Po sestupu Zbrojovky chtěl jít výš, ale štěstí na západě Čech nenašel. „Bylo to asi urychlené,“ hodnotil v sobotu. „Měl jsem smolné období. Udělal jsem špatné rozhodnutí a pak se zranil. Po operaci navíc nastaly komplikace. Všechno se to semlelo dohromady. Nikdo asi nepočítal, že se po ročním hostování uplatní opce. Jsem rád, že jsem zpátky doma,“ ulevil si.

V konkurenci Ševčíka, Součka a Texla to nebude mít s pevným usazením v sestavě nováčka snadné. Na druhou stranu, technik Pachlopník je schopen zastat i práci na křídle. Je odhodlaný bojovat a urvat pro sebe místo. „ Měl jsem hrozně moc času přemýšlet o tom, co jsem dělal, co bych udělal jinak. Tohle uvědomění bylo na tom zranění pozitivní. Budu odolnější než dřív,“ věřil záložník, jehož provázela pověst lehčího flinka. „Nebyly to příjemné časy,“ přiznal. „Ale ani teď si nemyslím, že to tak bylo. Ale vím, že na té noze mě čeká celoživotní práce,“ shrnul.