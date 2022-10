Pech se zadnicí. Plzni pomohla kuriozita, poprvé slavil Jemelka

Plzeň vedla po prvním poločase 6:1 na střely a 7:1 na rohy. Jenže na tabuli svítilo stále bezbrankové skóre 0:0. Všechny šance pochytal výborný boleslavský brankář Jan Šeda. Domácí do druhé půle změnili rozestavení, místo Fortune Basseyho šel na plac Jhon Mosquera. Převahu zužitkovali až v 54. minutě, kdy se ve vápně prosadil kapitán Luděk Pernica.

Gólovému úderu předcházel rozehraný roh Lukáše Kalvacha na Jana Kopice. Od něj šel centr na zadní tyč, kde se uvolňoval Václav Jemelka. Hlídal ho boleslavský záložník David Pech. Sledoval plzeňského obránce a snažil se mu znemožnit náběh. Jenže si nevšiml, že Kopicův centr míří přímo na jeho zadek. Od něj se odrazil přesně na volej volnému Pernicovi a plzeňský kapitán otevřel skóre.

„Ne, ne. Balon letěl na mě, ale odrazil se od zad Pecha přímo k Perňovi,“ odpovídal Jemelka po utkání, zda asistoval u vedoucího gólu Viktorie. Nakonec nešlo o záda, ale rovnou o zadnici a vznikl z toho kuriózní gól. „Na levém kraji víc podporuji útok, ale běhání nahoru a dolů je samozřejmě náročnější. Jsem rád, že se dostávám do střeleckých pozic a občas i přidávám gólové nahrávky. Od krajních beků se to očekává, Milan Havel je také dost produktivní,“ dodal ke své nové roli krajního obránce v Plzni.

Jemelka byl nejlepším hráčem sobotního duelu, v 82. minutě na zadní tyči proměnil precizní přihrávku od střídajícího Erika Jirky a vstřelil první soutěžní gól v plzeňském dresu. „Krásně to napálil před bránu a já to na zadní tyči jen zavřel,“ liboval si reprezentační obránce.

Jemelka po přestupu z Olomouce zapadl do západočeské sestavy. Z původní pozice stopera si zvyká na roli levého obránce, kde se mu velmi daří. A proti Boleslavi své ofenzivní snahy vyšperkoval i gólem na konečných 2:0.

„Proti Bayernu jsem nehrál, domluvili jsme se s trenéry a trošku jsem si odpočinul. Proti Boleslavi jsem do toho chtěl dát co nejvíc. Jsem rád, že se mi docela dařilo a na konci to zpečetil gólem. Gól pro mě znamená hodně, chtěl jsem ho vstřelit. Snažil jsem se, abych týmu pomohl i střelecky, z levého beka se to dá často zavírat,“ popsal 27letý bek.

Boleslav odjížděla z Plzně zklamaná, favoritovi utkání cestu za třemi body příliš nezkomplikovala. „Měli jsme několik možností, kdy jsme mohli jít do vedení. Situace jsme ale vyřešili ve finální fázi tak, že jsme ani neohrozili branku... Tam byla příčina naší porážky. Že v Plzni inkasujeme, se asi dalo čekat,“ hodnotil utkání boleslavský trenér Pavel Hoftych. „Měli jsme sice dvě střely na branku, ale měli jsme deset útoků. Z těch jsme měli mít deset střel na branku. To je hrubá chyba,“ nelíbila se mu boleslavská řešení v závěrečné třetině hřiště.