Kuchta bez Čvančary nabírá střelecké obrátky. Jde nahoru, liboval si Krejčí

Během dosavadního průběhu sezony je to velké sparťanské téma. Řeší se prakticky po každém utkání Pražanů. Do jaké míry je pro Jana Kuchtu komfortní rozestavení se čtyřmi záložníky a dvěma útočníky? Výsledky, konkrétně remízy se Zlínem, v Teplicích i s Baníkem naznačovaly, že příliš ne.

Dánský kouč Letenských Brian Priske si ale dlouho stál za svým. Víkend co víkend posílal do akce Kuchtu společně s Tomášem Čvančarou, tohle spojení ale evidentně neladilo.

„Znovu opakuji, že samotné rozestavení pro nás není to hlavní. Hráči mají na hřišti své úkoly. Jsme přesvědčení, že spojení Kuchty s Čvančarou může fungovat,“ hájil se Priske.

Po vyloučení druhého jmenovaného v souboji s Hradcem však bylo evidentní, jak se Kuchtovi rozvázaly nohy. A v sobotu v Brně to platilo dvojnásob. Čvančara kvůli dvouzápasové stopce nastoupit nemohl, Priske přesto mohl ukázat na Lukáše Juliše či Martina Minčeva.

Neudělal to. Kuchtu nechal na hrotu osamoceného a rozhodl se vyztužit střed pole. Výsledek? Sparťanský útočník vstřelil dva góly, rudí brali v hájemství Zbrojovky vysoký triumf 4:0.

„Kuchta odehrál skvělý zápas. Vstřelil dva góly, zapojoval se i v dalších aspektech hry. Moc se mi líbil. Do minulého víkendu se trápil, pak se trefil a teď znovu. Věřím, že mu to pomůže a přidá spoustu dalších branek,“ pochvaloval si Priske.

Host z Lokomotivu Moskva se nejprve prosadil hlavou po rohovém kopu, v samotném závěru pak po rychlém brejku určil konečný výsledek. Mohl slavit i hattrick, další velkou šanci mu ale zmařil brněnský gólman Martin Berkovec.

„Cítím, že Kuchtičova forma jde nahoru. Jsem za něj rád, že dal dva góly. Doufám, že v tom bude pokračovat. Jak my pomůžeme jemu, tak on nám to potom vrátí,“ měl jasno kapitán Ladislav Krejčí mladší, mimochodem rovněž autor dvou gólů.

V případě Kuchty to ale nebylo pouze o produktivitě. Na hrotu hýřil aktivitou, lítal od jednoho středního obránce k druhému, neúnavně je „otravoval“ a narušoval jim rozehrávku. Nemusel se při tom přizpůsobovat druhému útočníkovi, byl svým vlastním pánem. Zády k brance soupeře navíc dokázal podržet spoustu balonů.

Především však znovu působil zapáleným dojmem, že ho fotbal baví. Že se chce zakousnout do soupeře a nedopřát mu ani metr navíc. Tohle je nastavení, díky kterému se v předchozích letech vypracoval mezi nejlepší české útočníky.

Teď ho v sobě podle všeho opět probouzí. A změna herního schématu na tom nepochybně má svůj podíl.

Jan Kuchta v sezoně (pouze liga)

Zápasy 6 Minuty 499 Góly 3 Asistence 2 Střely 10 Střely na branku 7 Přihrávky do gólové šance 9