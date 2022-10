Květ po hattricku: Zapíšu si ho deníčku. Venkovní kouzlo je v dresech

Tři góly v jednom zápase. To Roman Květ (24) dokázal v kariéře poprvé. Nejen v první lize. „Ani v přípravce nebo v mládeži jsem hattrick nedal. Tohle si zapíšu do deníčku, abych na to nezapomněl,“ culil se útočník Bohemians po rozsekání Slovácka na jeho hřišti. Jednou skóroval z přímého kopu, dvakrát po brejku ze hry.

Trenér Jaroslav Veselý přitom říkal, že vám to v první půli v poli moc nešlo. Souhlasíte?

„Určitě. Fotbal umí být na jednu stranu hezký, na druhou ne. Máte zápasy, kdy se cítíte dobře, daří se vám a ten gól vám tam ne a ne přijít. Pak jsou takové jako tento, kdy jsem i já na sobě cítil, že zkažených přihrávek je na mě až dost. Nehrál jsem podle mých představ, ale dal jsem tři góly. Asi je lepší hrát špatně a mít hattrick. (směje se) Nikdy jsem moc gólů nestřílel.“

Před vaším přímým kopem šel do brány nový gólman Filip Nguyen. Jak jste přemýšlel?

„Myslel jsem na to, že tam přišel nerozchytaný gólman a snažil jsem se akorát trefit bránu. Gól tam spadl, takže v pohodě. Viděl jsem Nguyenovu chybu v zápase s Nice. Byly dvě varianty. Říkali jsme si, že když bude chytat on, tak ať střílíme. Bylo vidět, že asi není v optimální pohodě. Ale přeju mu, aby se dostal zase do pohody a dařilo se mu jako dřív.“

Ovšem v bráně protivníka stál jiný gólman, mladý Jiří Borek.

„To jsme si taky říkali, ať střílíme.“ (úsměv)

Mohl Nguyen vaši ránu z přímáku chytat?

„Asi mohl. Řekl jsem klukům, ať mi rozšíří zeď, takže toho nejspíš moc neviděl. Nevím, nejsem gólman. Ale být to náš brankář, chtěl bych, aby to chytal.“

Bylo to pohodové vítězství?

„Nějaké závary tam soupeř měl, ale obrana až na výjimky fungovala slušně. Od prvního gólu jsme hru kontrolovali.“

V útoku jste měl místo zraněných Hronka s Puškáčem dvojici Prekop-Drchal. Šlapalo to taky, že?

„V předchozích zápasech to úplně nefungovalo, ale kluci teď zlobili obranu pekelně. Drchič tam lítal. Myslím, že nám to nahoře sedlo všem, ukázali jsme to taky čtyřmi góly. Takže super.“

Bylo vidět, že Slovácko tahá po čtvrtku nohy?

„Určitě. Mají toho hodně, je to i pochopitelné. Ale rozhodla jedna hloupá chyba. Věřím, že bychom to zvládli i v jedenácti, nicméně vyloučení gólmana byl klíčový moment zápasu. Navíc to byl dvojitý trest. Červená a ještě gól.“

Bohemians venku vyhráli pět zápasů ze šesti. Co za tím vězí?

„Černé dresy. (směje se) To je asi jediné vysvětlení. Věřím, že začneme bodovat za tři body i doma. Jednou se to prolomit musí.“