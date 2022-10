Svědík o Nguyenovi: Má nešťastné období. Každá střela teď končí v síti

Máte ještě v záloze na zkoušku nějakého gólmana? Dvacetiletý Borek hned v úvodu špatně vyhodnotil brejkovou situaci a dostal červenou kartu.

„Nelze z toho vinit jenom brankáře. Celá organizace hry byla v tu chvíli velmi špatná, byl tam nezajištěný prostor a nedohoda. Vyústilo z toho vyloučení a co je horší, ještě jsme dostali branku. Pak jsme si vypracovali dvě šance a nevím, jestli štěstí nejdeme naproti nebo co. Dan Holzer a Marek Havlík neproměnili a přišel gól do kabiny. To byl asi zlom v hlavách hráčů. Bylo velice složité s tím něco dělat.“

Od začátku to nešlo, co?

„Pozdě jsme dostupovali. Hráli jsme špatně jeden na jednoho. Druhý, třetí i čtvrtý gól dostaneme z brejku. Místo toho abychom v deseti ještě pozorněji bránili. Nechovali jsme se dobře po ztrátě míče. Soupeř je velmi silný v rychlém přechodu do útoku a z toho nás potrestal. Všechno šlo proti nám. Naší vinou.“

Tak špatně jste dlouho nezahráli. Souhlasíte?

„Je to možné. Vyhřívali jsme se nahoře, dvakrát jsme byli čtvrtí. Všechno se dařilo. Teď přišlo období, kdy to fajn není. Tak to chodí v životě i ve fotbale. Je otázka, jak se k tomu všichni postavíme. Jsme v tom společně v dobrém i ve zlém. Je to pro nás složitější sezona s evropskými poháry, které jsme chtěli hrát. Zažíváme to poprvé a vybírá si to nějakou daň.“

Po Borkově odchodu ze hřiště dochytal utkání Filip Nguyen. Ale chybu proti Nice neodčinil.

„Volili jsme variantu s Borkem, bylo to společné rozhodnutí. Filipa jsme chtěli nechat po psychicky náročném utkání oddechnout. Záměr byl jiný, než jak to všechno dopadlo. Brankáře potřebujete k tomu, aby mužstvo vědělo, že má za sebou někoho, na koho se může spolehnout. V tomto je to pro tým velice těžké období. I pro gólmany. Pro nás všechny to není jednoduchá situace.“

Mohl chytat Květův trestňák?

„Nechci to hodnotit. Přišel tam nerozcvičený. Spíš bych to přirovnal k tomu, že útočník se jednu sezonu trefí ze všeho a další půl sezonu nemůžou dát gól. Teď nastalo u Filipa to, že každá střela na bránu končí v naší síti. A ne vždy jeho vinou. Má nešťastné období.“

V poslední době takřka vůbec nenastupují Kohút či Sinjavskij. Nemají výkonnost?

„Ano. Sinjavskij vázne v taktických věcech. A Michal to samé. Nemá výkonnost anebo se nehodí do toho, co chceme hrát. Tomáš Břečka byl hrát v neděli za béčko, aby se někam zase posunul. V těch těžkých utkáních, do kterých nastoupil, jsme viděli, že to ještě není ono. Neabsolvoval letní přípravu. Fyzickou kondici nedoženete za týden.“