Douděra mohl vyrovnat, Slavia padla: Ať to okomentuje někdo zkušenější…

Po jeho tutovce to mohlo být 1:1 a zápas by začínal znovu, David Douděra ale prudký centr Ewertona do prázdné brány nezkrotil. A Slavia nakonec prohrála 0:2, druhá soutěžní porážka pro tým Jindřicha Trpišovského v řadě.

Ve čtvrtek to bylo celkem podobné, s Kluží jste taky nevyužili řadu šancí, jak se z toho oklepat?

„Těžká otázka, protože jsem tu chvíli, tohle by si měl okomentovat spíš někdo, kdo je tu déle, nějaký zkušenější hráč Slavie. Já jsem tu pět měsíců, nechci říkat něco takového z této pozice… Pro náš tým je to těžké. Prostě každý by měl začít u sebe, nějak si to pak vyhodnotit jako tým, ale opravdu se do toho nechci víc pouštět, protože to mi teď asi nenáleží.“

Řešíte nějak ztrátu čtyř bodů na první Plzeň, která má navíc zápas k dobru?

„Upřímně takhle, mně se teď poprvé děje, že jsem takhle na špici, takže to tak neřeším. Liga je dlouhodobá soutěž, není to o dvou zápasech, které se nepovedou, bojuje se do posledního kola, tam se rozhoduje, určitě ne teď tím, že jsme nezvládli tohle utkání. Půjde o celkovou formu v celém ročníku.“

Takže jste nad věcí?

„Ne, v naší situaci je to samozřejmě zklamání, je to těžké… Nevím, co k tomu říct, neproměnili jsme svoje šance, soupeř dvě dal.“

Při vaší tutovce jste ale mohl vyrovnat, co se stalo?

„Minul jsem to. Čekal jsem centr úplně do prázdné brány, ale byl hrozně prudký. Na to se nechci vymlouvat, měl jsem to proměnit, ale nečekal jsem to tak prudký, snažil jsem se nějak nastavit, aby se to odrazilo do brány, to se nestalo. Měl to být gól.“

Trápíte se i v ofenzivních standardních situacích, kterých si vytváříte dost, ale ke gólu většinou nevedou, je to problém?

„Určitě, velké týmy by se v takových zápasech o ně měly opřít, pomáhají si tím, aby se udržely nahoře. Nám to moc nelepí, nevím, co k tomu říct. Těžké…“