Dloubák: Vrba zaspal, v Baníku byl opotřebovaný. Co Hapal a Mikloško?

V novém Dloubáku s redaktorem deníku Sport a iSport.cz Michalem Kvasnicou probíráme, proč celé působení Pavla Vrby nabralo tak drsný pád, co jde za trenérem, co za vedením Baníku, a zdali kouč vyklízí pozice v českém fotbale. Jaký podíl má na konci Pavla Vrby příchod Luďka Mikloška a jak bude vypadat fungování vedení Baníku? Co by měl klub dělat v sezoně i ve své práci dál a přijde doopravdy Pavel Hapal?

Dloubák je pořad a podcast iSport.cz o nejzajímavějších a nejdůležitějších událostech v českém fotbale a jeho zákulisí. Zasvěceně, v souvislostech, s nadhledem. S redaktory Sportu i odborníky z fotbalového prostředí. Každé pondělí, a po fotbalových Studiích iSport.cz. Všechny díly Dloubáku najedete na iSport.cz/podcasty, ve všech podcastových aplikacích i YouTube deníku Sport. Moderuje Martin Vait.

0:00 Proč Vrba nenastartoval Baník a skončil tak rychle?

12:05 Nakolik má na Vrbově konci podíl práce vedení Baníku?

22:00 Přijde do Baníku Hapal? Kam by se měl Baník vydat dál pod vedením sportovního ředitele Mikloška?