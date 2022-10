Mikloško o Vrbovi: Trénoval, jak trénoval... V týmu jsem neviděl život

Jezdil po republice a hledal brankářské talenty, což je rovněž náročný džob. Ale co zažívá Luděk Mikloško teď od svého nástupu do funkce šéfa sportovního úseku Baníku? „Prakticky deset dní lítám a skoro nespím,“ říká s úsměvem muž, který odvolal kouče Pavla Vrbu a jako nástupce vybral Pavla Hapala. Do toho sleduje tréninky, řeší mládež, na Bazalech vítá skauta Ajaxu...

Sentiment stranou. Když Luděk Mikloško dostal možnost nahlédnout pod pokličku Baníku a následně i kompetence a rozhodovací pravomoci, práskl do stolu a sáhl ke změně trenéra.

„Měl jsem možnost tu chodit, vidět, jak se pracuje, jak se kdo chová, jaká je nálada, potkávat se s hráči i trenéry... A já v týmu neviděl žádný život, bylo mi jasné, že mužstvo není zdravé a potřebuje oživit. Zodpovědný za to byl Pavel Vrba. Trénoval, jak trénoval... Chyběla mi v tréninku energie a intenzita, musel se udělat razantní řez. A ten se teď stal,“ vrací se k odvolání kouče.

Mikloško nechtěl čekat do zimy, na současný stav se nemohl dívat. „Nedovedl jsem si představit jít v tomto složení dál, byla by to ztráta času. A proto se to muselo udělat teď, aby Pavel měl čas tým poznat, udělal si přípravu a do jara se šlo naplno. Myslím, že tu máme kvalitní hráče, ale když se s nimi nepracuje, jak má, tak to je špatné. V Kroměříži proti třetiligovému mužstvu se mi zdálo, že domácí měli větší sílu než my. Ukázalo se mi, že tým na tom není ideálně kondičně,“ pokračuje.

I proto vyměnil kondiční trenéry. Skončilo duo Aleš Buzek, Dominik Špavelko, které nahradil Filip Saidl. V jednání je ještě příchod Denise Kavana, jenž aktuálně působí v kyperské Karmiotisse. Mikloško prosadil i nákup nejmodernějších GPS vest za milion korun.

„Chci pracovat s jinými technologiemi, které nám řeknou, jak na tom hráči jsou, a budeme monitorovat prakticky vše. Můžeme s tím už předvídat zranění, nebo naopak hráče po zranění dostat zpět do ideálního stavu a do hry,“ vysvětluje.

Co další personální změny kromě nástupu Pavla Hapala a fitness expertů? Řeší se budoucnost Jana Baránka a Davida Oulehly. Na úvodní jednotce nebyli, nicméně o oba Slezané dále stojí.

Baránka by rádi viděli u béčka, Oulehlu by chtěli nechat v elitním výběru. Ale tím, že si Hapal jako asistenta vzal Jiřího Nečka a ještě vábí Tomáše Janotku ze Sigmy Olomouc, zbyla by na pracovitého chlapíka zřejmě jen podřadná role. A to je už pro kariéru Oulehly, který dřív působil jako hlavní kouč ve druhé lize a Vrbovi dělal prvního asistenta, logicky málo.

„Barymu jsem navrhl, aby šel trénovat B-tým s Milanem Chalupou. Vzal si čas na rozmyšlenou, což chápu. Je to na něm, ale byl bych rád, kdyby zůstal, protože je to mladý trenér a já mu tuto šanci chci dát, abych viděl, jestli je schopný trénovat sám. Říkal jsem mu, ať si uvědomí, kolik má let, a že bude jeden z nejmladších trenérů ve třetí lize. Nebude na něj kladen žádný tlak. Pokud to nevezme, bude to škoda, i pro něj, protože se může stát, že další místo tu už nebude. Zahodit takovou šanci by bylo špatné,“ myslí si Mikloško.

V MSFL ale rezervu legenda FCB i West Hamu dlouhodobě vidět nechce. „Letos chceme soutěž odehrát co nejdůstojněji, příští rok bych rád zabojoval o postup. Nechci mít hráče z prvního týmu, kteří budou chodit do třetí ligy.“