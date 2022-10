Hapal a nová éra Baníku. Kabina ho mile překvapila, hráče nechce zahltit

Oproti některým má Pavel Hapal coby kouč horší začátek v tom, že přebírá mužstvo v situaci, kdy Ostravští hrají o záchranu. Oproti všem ale naopak lepší v tom, že na Bazaly dorazil takřka ve stejnou dobu jako Luděk Mikloško.

„Určitě je to pozitivní věc, znám ho velice dobře jako férového, korektního a neskutečně pracovitého člověka. Když končil v národním mužstvu, ještě jsme se tam potkali. Věřím, že vzájemná spolupráce bude přínosem pro mě i pro něj,“ je optimisticky naladěn kouč.

S novým šéfem sportovního úseku po letech přichází reálná naděje, že ambiciózní klub s obrovským potenciálem bude konečně veden správným směrem. Mikloško by měl mít – a snad i bude mít, jinak se tradiční značka nikam neposune – výsadní slovo v čistě fotbalových záležitostech. Proto ho Brabec po několika jednáních zařadil rovnou do představenstva na úroveň výkonného ředitele Michala Běláka, jenž rozhodoval před ním.

„Vše gradovalo, když se mě zeptal, co bych chtěl dělat. Řekl jsem mu, co si myslím, že by se mělo zlepšit a udělat, aby Baník byl zase tam, kde být má. A pokud mě chce dát do nějaké funkce, potřeboval bych mít moc, abych s tím mohl něco dělat,“ popisuje námluvy někdejší brankář.

Že si tedy Hapala vybral už Mikloško, je pro trenéra klíčovým faktorem. Stejně jako smlouva na dva roky s opcí, tedy nejen na tuto sezonu, kterou je třeba urychleně zachránit. Dvojice pocházející z Hané může být pro Slezany symbolem nové éry. Té promyšlenější a koncepčnější.

„Pavla znám velmi dobře, jsme kamarádi, vím, jak pracuje. Je zkušený a v ideálním věku. Trochu mladší než já,“ usmívá se Mikloško. „Splňuje veškeré předpoklady, protože to tu zná. V Baníku už byl, a to je pro kolektiv i celou Ostravu důležité. Myslím si, že od teď půjdeme nahoru a bude se to zlepšovat.“

Lehcí soupeři v Česku nejsou

Na úvod stojí v cestě Slovácko, které je povzbuzené skalpem Nice, navíc s Baníkem v lize pětkrát za sebou neprohrálo. „Na taktickém tréninku jsme načrtli způsob hry soupeře, ale nechceme dávat hráčům extrémně moc informací, ať je nezahltíme. Bude to o mentálním povzbuzení,“ tuší Hapal.

Jak začal předchozí angažmá? Premiéry se mu daří. Jen ve dvou (polský Lubin a Mladá Boleslav) z jedenácti případů startoval porážkou. Naopak hned šestkrát slavil.

Když paradoxně Hapal vedl nejslavnější tým, pražskou Spartu, pouze remizoval v Karviné. Na Letné nakonec vydržel jen třináct soutěžních zápasů, před čtyřmi lety tam skončil po prohře 0:2 na půdě srbské Subotice. Nedočkal se tak ani druhého ligového kola…

Dobře se uvedl i při minulém angažmá na Bazalech v ročníku 2005/06. Plichtil v Brně a hned nato v prvním kole Poháru UEFA porazil nizozemský Heerenveen 2:0. Zanedlouho pak vyhrál na Spartě.

„Snažíme se za pochodu poznat hráče, měli jsme i individuální pohovory. Věřím, že je povzbudíme, nachystáme a zvolíme dobrou taktiku. Baník jsem sledoval, přehled mám. Zvenku mi připadalo, že je mužstvo dole, ale kabina je velmi zdravá a kompaktní. To mě mile překvapilo. Teď jde o to z něj dostat kvalitu, která tu je. Soupeře si nevyberete, v lize lehcí nejsou. Čeká nás prostě Slovácko a my chceme zápas zvládnout,“ říká.

Zatím mu s přípravou pomáhá Jiří Neček, zůstává David Oulehla. Další vysněný asistent Tomáš Janotka v pátek koučoval dorostenecký výběr Sigmy Olomouc do 19 let, který vyhrál nad Karvinou 4:0.

Podle informací deníku Sport má Janotka o působení v Ostravě zájem, chtěl by se kariérně posunout, takže je pravděpodobné, že Mikloško bude se sportovním manažerem Hanáků Ladislavem Minářem o jeho uvolnění ještě jednat.