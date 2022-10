Priske: Rosteme, kredit pro Pardubice. Derby? Zajímají mě jen Domažlice

Před týdnem v Brně čtyři góly, v sobotu večer dokonce pět. Sparta položila do řádku třetí výhru za sebou, její střet s Pardubicemi bavil. Letenští poslednímu týmu ligy nasázeli pět gólů, vypracovali si celou řadu dalších šancí. Zároveň ale byli zranitelní v obraně, čehož odvážně hrající Východočeši dvakrát využili. Po triumfu 5:2 ale Brian Priske spokojenost neskrýval. „Vítězství jsou nejdůležitější. Pardubice nám to udělaly složité, zaslouží si kredit,“ zdůraznil dánský kouč.

Dopředu jste utkání s Pardubicemi zvládli na výbornou, v defenzivě naopak vůbec. Jaké dojmy u vás tedy převažují?

„V první řadě musíme být spokojení s vítězstvím, protože to je ve fotbale nejdůležitější. Uspěli jsme potřetí za sebou, z toho máme radost. Navíc jsme dali i pět gólů, některé branky byly moc pěkné. Z naší obranné činnosti jsme ale zklamaní. Povolili jsme soupeři až příliš mnoho šancí a střeleckých možností, s tím nemůžeme být spokojení. Důkladně si to rozebereme. Ale chtěl bych říct ještě něco…“

Prosím.

„Pardubice a jejich trenér zaslouží kredit za dobrý výkon, který tu předvedli. Přijeli sem hrát fotbal a zůstali věrni svému hernímu stylu. Udělali nám ten zápas složitý. Spoustu předchozích soupeřů na Letné svůj způsob hry měnilo, ale Pardubice ne. To bych chtěl ocenit.“

Ještě před pár týdny jste měli s produktivitou velké problémy. Teď jste ale ve dvou utkáních nastříleli devět branek. Čím si takový obrat vysvětlujete?

„Je to souhra více aspektů. Čas hraje v tomto směru pro nás. Hráči jsou spolu delší dobu, mohou se lépe adaptovat na požadavky, které na ně jako realizační tým máme. Zároveň si i více rozumí. Na hřišti si dokážou vyhovět, dostávají se do lepších pozic. Vrátil se nám Haraslín, rozstřílel se Kuchta. Tohle všechno se skládá dohromady. Především za tím ale stojí tvrdá práce celého týmu.“

Navíc vám pomáhají i hráči z lavičky, že? Martin Minčev vstřelil gól a přidal asistenci, výrazný byl i Adam Karabec.

„Oba nám moc pomohli. U Minčeva to platilo už před týdnem v Brně. Jde si za sestavou možná o trochu víc než Karabec. Zvažovali jsme, že ho proti Zbrojovce postavíme do základní sestavy, ale nakonec jsme se rozhodli pro Daňka. Minčev dokáže být agresivní, drží tempo, hraje přímočaře, daří se mu dávat góly. Kara se zatím trochu trápí, využívali jsme ho navíc na různých pozicích. Pořád mi u něj chybí větší disciplína směrem do defenzivy, což jsem mu i řekl. Jeho útočné dovednosti jsou úžasné, ale je potřeba, aby se v některých situacích choval víc dospěle.“

Proti Pardubicím nedohráli Jakub Jankto s Asgerem Sörensenem. Jak to s nimi vypadá?

„Je pro mě těžké o tom teď mluvit s výhledem na náš další program. Asger cítil stále větší bolest, což je pozůstatek utkání v Brně, kde dostal velkou ránu. Měl i upravený program v tréninku, ale v poločase řekl, že už dál hrát nemůže. Věřím ale, že bude příští víkend fit. Jankto má problémy se svalem. Uvidíme, jak na tom bude.“

V následujícím týdnu vstoupíte do nejtěžší pasáže podzimu, čekají vás souboje se všemi pohárovými účastníky. V jakém rozpoložení do nich půjdete?

„Myslím, že každým dnem sílíme. Dobře trénujeme a daří se nám to přenášet i do zápasů. V posledních dvou týdnech jsme udělali progres po individuální stránce i jako celý tým. Jsem s tímto trendem spokojený. Vím, že nás teď čekají klíčové týdny. V první řadě ale musíme zvládnout domácí pohár v Domažlicích, na něj směřujeme veškerou koncentraci. Vypadli jsme z Evropy, v domácím poháru musíme jít co nejdál. Jsme sice velcí favorité, ale určitě nic nepodceníme.“

Vnímal jste situaci v ochozech, kdy diváci reagovali na pokřik kotle „jude Slavie“ hlasitým pískáním?

„Omlouvám se, tohle nemůžu moc komentovat. V průběhu zápasu jsem to nezaregistroval. Někdy je špatně a někdy možná dobře, že češtině nerozumím. Je pro mě tedy těžké o tom mluvit. Jsem rád, že nám po celou sezonu chodí fandit tolik lidí. Atmosféra po zápase se mi moc líbila. Lidé nás podporují, budeme je potřebovat i v dalším průběhu sezony. Věřím, že jsou spokojení s tím, jaký progres mužstvo předvádí.“

