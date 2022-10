Trpišovský: Kluci chtěli být hrdinové. Popsal rány i schůzku s hráči

„Po čtvrtku jsme byli v těžké situaci, větší část zápasu jsme museli odehrát o deseti, což stálo hodně sil. Jsem rád, že jsme měli i dost individuálních výkonů, které nám pomohly to zvládnout,“ těšilo kouče Jindřicha Trpišovského.

Ondřej Lingr mluvil o schůzce, které proběhla mezi několika hráči a realizačním týmem, na které jsme si měli vyříkávat to špatné období, zapůsobilo by to?

„Většinou bývá pravidlem, že když hrajeme čtvrtek - neděle, zjišťujeme tak stav hráčů, konzultovali jsme i rozestavení, já nějaké možnosti navrhoval, měli jsme i další, jak do toho jít, protože problémy s obránci nás trápí dál. Na té schůzce jsme apelovali právě na Vencu Jurečku nebo Ondru Lingra, aby ukázali týmu směr na hřišti svým nastavením, bojovností a takovým rváčstvím a strhli ostatní. Byl to apel na hráče, kteří to mají ve svém naturelu, že když je to těžké mentálně, tak se to musí urvat. Aby se víc soustředili i na tu mentální stránku výkonu, na soubojovou, protože v Kluži jsme odehráli dobrý zápas, ale prohráli jsme ho v osobních soubojích po celém hřišti. O tomhle byla ta schůzka. Říkali jsme, co po hráčích chceme, aby strhli celý tým.“

Na členech vedení bylo vidět, jako by se tímhle zápasem mohlo něco zlomit, že nezvládnout to by mohlo znamenat značnou šlamastyku. Měl jste to takhle i vy sám?

„Já to spíš beru jako všichni ostatní, že si uvědomujeme, v jak těžké situaci jsou hráči. Kdyby někteří mohli hrát, tak hrají, někteří mají obtíže, pak jdeme do deseti, vyrovnání... Těch psychických ran jsme v poslední době dostali fakt hodně a teď další. Ale reakce týmu byla tentokrát jinačí než v předchozích zápasech. Měli jsme radost z individuálních výkonů, které vedly tým, aby se i to štěstí, jestli vůbec nějaké existuje, jednou přiklonilo i k nám. Cítili jsme, že máme na hřišti hráče, kteří se z toho psychicky nepoloží, chtěli být hrdinové.“

Zkuste popsat, jak přesně jste vnímal situaci okolo vyloučení a penalty v kontextu toho, že jste utkání potřebovali po třech soutěžních prohrách zvládnout?

„No, složitý... Oscar odehrál skvělý zápas v Kluži, zachránil iks situací tím, že se dobře rozhoduje, je dobře nastavený, chtěli jsme toho využít, ale přijde první minus, že najednou máme hledat dalšího stopera... Nejvíc jsem v tu chvíli řešil, jak to udělat, jestli do toho sáhnout hned, dát tam stopera, ale museli bychom stahovat jednoho hráče. Skvělá byla reakce Ondry Lingra, který říkal, ať klidně sundáme jeho, že půjde dolů, to je pro mě ukázka týmovosti a toho, že tým má na prvním místě před sebou. Pak se mi honilo hlavou, jestli zůstaneme vzadu ve čtyřce, jestli nahoře budeme mít jen jednoho, nebo dva hráče, protože jsme ten zápas chtěli vyhrát, ať se děje, co se děje. Měli jsme to dobře rozehrané, ale prostě najednou 1:1... Řešili jsme to pak znovu o poločase, kdy je na to víc času, museli jsme vyřešit role jednotlivých hráčů, třeba David Jurásek hrál poprvé ve trojce.“

Slavia - Mladá Boleslav: Oscar vyloučen po faulu na Skaláka, sudí však nejdřív ukázal ČK Ousouovi! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Jak budete řešit vzhledem k situaci na stoperu návrat Eduarda Santose?

„Je to jednoduché, on má tolik zdravotních problémů... Bolí ho jeden sval, teď si stěžuje na druhý, za tu dobu prochází i nemocí, hlásil, že má nějakou těžkou rýmu, tak zůstává doma, netrénuje s týmem. Byl v individuálním režimu od zápasu s Plzní, od té doby neměl ani jeden trénink s týmem, akorát běhal s kondičáky. Nemá cenu o tom ani přemýšlet.“

Bude tedy hledání stopera prioritou pro zimní přestupové období?

„Je to otázka zdravotního stavu i možností. Máme nějaké hráče na hostování, nabízí se varianta s Maksem Talovierovem, se kterým počítáme, že se v zimě vrátí do kádru, to je první řešení. Teď je s námi Ondra Kričfaluši, který má parametry, hodně jsme uvažovali, jestli ho tam teď nedat. Kdybychom hráli ve trojce, asi by hrál, u mladých hráčů je to i o tom, aby mu pomohli ostatní na hřišti. Primárně to budeme řešit z vlastních zdrojů, to znamená první Maks, pak jak se to vyvine se Santosem, máme jednoho šikovného hráče ve Vlašimi (Denis Halinský)... Víme, kde máme slabé místo, to jsou osobní souboje a výška, chceme to řešit, ale v téhle fázi zatím myslíme hlavně na vlastní zdroje.“

Ještě k brankářům, jak je to s Alešem Mandousem a jak ho zvládá zastupovat Ondřej Kolář?

„Ondra podal velmi dobrý výkon nejen svými zákroky, ale působením na tým. Pomohl nám i ve vysokých míčích, byl hodně jistý. Jeho zákrok proti střele Ladry na zadní tyč byl excelentní, hodně nám pomohl, byl to bezchybný výkon a základ týmového úspěchu.“

A Mandous?

„Netrénuje s týmem, je v záloze, kdyby musel do brány. Dal by si injekci, nebo prášek a kousnul by to, chytal by se zraněním. Udržuje se v kondici mimo tým a čeká na zákrok, který mu ten problém (koleno) odstraní, vyřadilo by ho to ale na delší dobu, proto je pro nás ideální řešit to ideálně hned po podzimní části.“

Slavia - Mladá Boleslav: Kolář se stihl přesunout a senzačně vychytal Fulneka Video se připravuje ...

MATCH OVERVIEW LEGACY