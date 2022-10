Plzeň ukázala v Jablonci dominanci i nový trend. Proč nehrál Vlkanova?

Video se připravuje ... Viktoria jede dál. Po mistrovském titulu v minulé sezoně je i v aktuálním ročníku fotbalové ligy neporazitelná. Ve 12: kole Plzeň srazila Jablonec na jeho hřišti 3:0, byla to demonstrace moci, zkušeností i pragmatičnosti. Prostě klasický mančaft kouče Michala Bílka. Co lze z utkání na severu vypíchnout?

Síla značky V Plzeň nepadla v lize už ve třiatřiceti utkáních. V současném ročníku má na kontě devět vítězství a dvě remízy. Z toho plyne náskok čtyř bodů na druhou Slavii - a k tomu zápas s Brnem k dobru. „Chceme být tým. A můžu říct, že od prvního do pětadvacátého hráče je ten tým prostě velmi silnej. Nevidím jednoho frajera, který by něco vypustil, proto jsme vždy maximálně koncentrovaní na výkon, což se odráží v zápasech,“ libuje si útočník Tomáš Chorý. SESTŘIH: Jablonec - Plzeň 0:3. Pohodovou výhru režíroval dvougólový Chorý Video se připravuje ...

Změna systému Už vyzkoušeli variantu se třemi stopery v Lize mistrů. V Jablonci k ní rovněž trenérský štáb přistoupil. Vpravo Jan Hejda, uprostřed Luděk Pernica, vlevo Václav Jemelka. „To rozestavení je mi poměrně blízké. Hrál jsem s ním ve Zlíně i u nároďáku Kazachstánu, takže se mi to líbí. Je to druhá varianta, takže jsme k ní sáhli,“ objasňuje Bílek. Důvodem byl také nedostatek krajních beků, na marodce jsou Radim Řezník (dlouhodobě) a a nově také Milan Havel. Dalším faktorem je herní styl soupeře. „Je to svým způsobem bezpečnější, na druhou stranu tam máme dva útočníky, a když je podpora halfbeků, tak je to obrovská síla. Je to dobré,“ říká kouč. Michal Bílek • Foto Michal Beránek / Sport

Problém: Kopic Podruhé během podzimu zradil sval reprezentační křídlo Jana Kopice. Po problému se stehne, kvůli němuž scházel celé září, je na marodce kvůli ruptuře v lýtku, již si přivodil minulý týden v souboji s Bayernem. A není to dobré… „Má natržený lýtkový sval, s největší pravděpodobností už na podzim do zápasů nezasáhne,“ popisuje Bílek. Jan Kopic bude Plzni měsíc chybět • Foto Pavel Mazáč/sport

Vlkanova na lavici Od posledního srpna, kdy dorazil z týmu „votroků“, byl pokaždé v základní sestavě. V Jablonci si však Adam Vlkanova zahrál až posledních třicet minut. „Po příchodu z Hradce toho odehrál spoustu, program je nahuštěný. Na něco takového nebyl zvyklý, navíc má drobné zdravotní problémy,“ vysvětluje Bílek. Možnost dostal na pozici číslo deset Aleš Čermák. Nehrál zle, ale úplná hitparáda to rozhodně nebyla. Nevelké vytížení se projevilo. „Čermus to má těžké, ve středu pole je velká konkurence. Je tady Kalvach, Bucha, nedostává tolik příležitostí, takže pro něj není jednoduché naskočit. Ale je to dobrý, chytrý hráč, má výbornou kopací techniku, ještě u nás bude mít prostor,“ naznačuje kouč. Adam Vlkanova tentokrát nehrál • Foto Michal Beránek / Sport