Hapal pozvedl Baník. Jeden hrot, jasné úkoly ve středu pole, ale i vykřičníky

Pokud by Baník nezvládl nedělní duel se Slováckem, velmi pravděpodobně by vzhledem k náročnému losu a ještě více zhoršenému psychickému rozpoložení už do konce podzimu nevylezl ze skupiny o záchranu v tabulce FORTUNA:LIGY. Pavel Hapal však obnovenou premiéru na ostravské lavičce po více než šestnácti letech zvládl. Co ukázala výhra 3:1?