Podry: V Plzni kape na titul. A dánský odborník vychovává český dorost

Vyhrát v Jablonci, ať už je to s tímhle týmem jakkoliv, 3:0, to už musí něco znamenat. A útočník Viktorie Tomáš Chorý to vidí následovně: „Nemusí pršet, stačí, když kape...“ Kape, kape. Na další titul, jestli se Slavia se Spartou nevzepřou. Tyhle dva týmy se mimochodem o víkendu střetnou, máme tu derby týden! I když je to zápas „jen“ o druhé místo v tabulce. Podívejte se na tradiční ohlédnutí za ligovým kolem v podání Jana Podroužka!