Proč získají titul? Odolná Plzeň, Slavia spoléhá na útok a Sparta sází na jaro

Los do konce podzimu Baník (doma) Zlín (venku) Sparta (doma) Brno (doma - dohrávka) Pardubice (venku)

Přepnout, žádný problém Bůr na Barceloně, dvojka od Interu, zase bůr na Bayernu, pak čtyřka… A jako by se nechumelilo. Tým kolem Lukáše Hejdy dokáže skoro až s obdivuhodnou přezíravostí házet nakládačky v Lize mistrů za hlavu a do ligy si nepřenese ani promile téhle kocoviny. I v tom tkví kouzlo Západočechů.

Odolnější kádr Ano, i Viktorii postihlo větší zranění v případě Jana Sýkory a Jana Kopice, ale obecně jde o výjimky, jinak kádr Michala Bílka drží veskrze pohromadě a díky své šířce má možnost i slušné rotace. Oproti tomu pohled na marodku Slavie člověku skoro až vhání slzy do očí…

Výsledková spolehlivost První a nejpádnější argument, který nehovoří pro nikoho jiného – jenom pro Viktorii. Zatímco ostatní jsou ke ztrátám mnohem náchylnější, Západočeši krájí ligu od výhry k výhře, za jedenáct zápasů jen dvakrát remizovali, plus Slavii ve vzájemném zápase sešrotovali 3:0.

Los do konce podzimu Sparta (doma) Bohemians (venku) Baník (doma) Zlín (venku)

Ofenzivní síla Byť se to v momentálním poněkud sušším období nezdá, oproti konkurenci má Slavia výhodu v ofenzivní síle. Na hřišti může střelecky udeřit prakticky kdokoliv. Nespoléhá se jen na produktivitu útočníků. Branky umí střílet záložníci, stejně tak krajní beci Jurásek s Douděrou. Sešívaní pravidelně střádají v průměru dvacet ran na zápas. Podílí se na nich povícero hráčů.

Upustí od experimentů Po nárazu v Kluži se rada starších v kombinaci s trenérským štábem shodla, že únik z marnosti musí vyřídit zkušení borci s hlubší vazbou ke klubu. Trpišovský na některé v duelu s Mladou Boleslaví vsadil a udělal dobře. Získal fungující návod, jak se chovat při tvorbě sestavy. Až se vrátí Holeš, Provod a Ševčík, přestane se kouč nutit do experimentů. Ostatně právě diskutabilní tahy realizačního týmu zabily mužstvo v jarní nadstavbě.

Proč získá titul Sparta?

Víra v jaro

Navzdory náskoku Viktorie lze očekávat, že se o titulu rozhodne až na jaře. A to by měl být čas Sparty. Letenští se netají tím, že budou potřebovat čas, než se tým plně sladí s Brianem Priskem a jeho kolegy. Ve druhé polovině sezony by rudí měli být mnohem lepší. Plzeň i Slavii navíc vyzvou doma.

Probuzený Kuchta

Jestli má mít Sparta nejvyšší ambice, potřebuje svého prémiového útočníka ve špičkové formě. Tahle rovnice byla daná už před startem sezony. Kuchta se dlouho hledal, zbrzdil ho vysoký disciplinární trest. Teď už ale šlape. V posledních třech týdnech se trefil čtyřikrát, Pražané vždy uspěli.

Faktor Priske

Pokud chcete usednout na trůn, potřebujete (mimo jiné) zvládat přímé duely s hlavními konkurenty. A tady by Sparta mohla mít na trenérském postu silnou kartu. Brian Priske totiž opakovaně dokázal, že své týmy na velké bitvy dokáže dokonale takticky připravit. Své o tom ostatně ví i Slavia…

Los do konce podzimu

Slavia (venku)

Slovácko (doma)

Plzeň (venku)

Č. Budějovice (doma)