Liga očima fans: slávisté řeší priority, loučení s Vrbou nedůstojné

Fotbalová sezona utíká zběsilým tempem, pro některé kluby rovnou na třech frontách. Vzhledem k nečekaným ztrátám musí být pro Slavii důležitý i domácí pohár, na Spartě se dočkali brankových hodů, Baník přivítal nového trenéra po zvláštním loučení s tím starým. A Bohemians hráli v Ďolíčku, takže zase bez výhry.

SLAVIA PRAHA Důležitým cílem je teď (i) domácí pohár Z prohry na stadionu Kluže jsem odešel dost rozladěn. Slušně řečeno. Naše jedenáctka rozhodně nebyla optimální, ale ať se na mě nikdo nezlobí, rumunský tým jsme měli porazit i tak. Prohrát s ním dvakrát je pro mě ostuda, Slavia má rozhodně na víc. Postup teď rozhodně není v našich rukou. Doma nám zase chybí na Plzeň čtyři, respektive sedm bodů. Což je dost, když se podíváme na výkony rozhodčích. Dávají nám docela „na frak". Může se tedy stát, že do jara Konferenční ligy nepostoupíme a Plzeň nedoženeme. Věřím, že šance na titul malé nejsou, je tedy nutné být připraven a vzít jako velmi důležitý cíl národní pohár. Ale to, že ho nesmíme brát na lehkou váhu, jsme věděli už na začátku sezony. Psychicky nám pomůže výhra nad Boleslaví, navíc v deseti, ale výhra nad Duklou je nutností. A pak zabrat v derby. Doufám, že je to víc v hlavách hráčů, tak snad je klub dostatečně nabudí. Jak se píše v jedné básni: „Na hřišti v hvězdnatém kroji, jedenáct slávistů stojí, goalman i beci, nezdolní reci." Tak nám to, chlapci, ukažte! DAVID OCETNÍK. 44 let, AREA 114

SPARTA PRAHA Obrana se musí zlepšit, zejména napravo Tak jsme se připravovali na brankové hody – a také přišly. Nezaujatý divák by v prvním poločase proti Pardubicím nepoznal, že hraje třetí s posledním. Hra byla vyrovnaná, zachránilo nás břevno! Při vyrovnání někteří přihlíželi zcela bez snahy něco konat, není to poprvé. Nejmenovaní vědí, trenér, věřím, také. LK37 byl snad šetřen na derby, jinak by jistě do kolonky vstřelených branek něco málo přidal. Standardní situace jsou silnou zbraní, pokud mám zmínit plusy naší hry. Také Sadílkova branka potvrdila, že i střela za velkým vápnem může být gólová, pokud je dobře umístěna. V naší hře nám ale chybí větší rychlost a přesné přihrávky do běhu. Kdo viděl zápas Plzně s Bayernem, musí uznat, že tyto atributy rozhodují o výsledku. Záblesky jsem zaregistroval, ale zase chyběla až na výjimku přesná Kuchtova koncovka. Pozitivem budiž, že se do šancí dostává a brankáře soupeře atakuje, až příležitost přijde. Před derby se nám vyprazdňuje marodka, takže optimismus převládá, a zvlhlý střelecký prach Slavie ať přetrvá! Miloš Kolář. 71 let, fotbalový důchodce

VIKTORIA PLZEŇ Na ligu Bílkovy léky bohatě stačí Máme za sebou další týden, ten anglický. Bayern nás zase svezl na kolotoči a to úplně zadarmo. Pardon, bylo to za čtyři branky. V plné parádě se prostě, prostince projeví rozdíl mezi extraklasou a klasou. Nevadí, sice soupeř ve druhé půli sundal nohu z plynu, ale ani to nesnižuje naše vstřelené góly. O bodech si musíme nechat snít, což naštěstí neplatí v lize. Jablonec je za všech okolností nebezpečný. I teď se snažil, na nás to ale nestačilo. Pan Bílek ví, co je v naší lize třeba naordinovat, a jeho léky bohatě stačí. První místo je tak stále naše. Uzdravil se Jan Kliment a variací v útoku je zase víc. Jinak Němci protestovali proti ceně lístků, 70 eur je prý moc. Nevím sám jsem platil za domácí zápas 1200 korun, to je podobná suma. A ještě jsem si říkal, že může být i hůř. Faktem je, že oni mají podobná utkání na týdenním pořádku, zato pro nás jsou svátkem. Asi jako když my přijedeme na vesnici, to je podobné. Tak se držme a užívejme si. „S" jsou zatím mimo, ať jim to chvíli vydrží. Čest královně Viktorce, UEFA ať jde se svými zákazy… víte kam! KOVI. 54 let, koordinátor distribuce

BANÍK OSTRAVA Rozloučení s Vrbou bylo nedůstojné Musím se ještě jednou vrátit ke konci trenéra Pavla Vrby. Nejspíš vše nefungovalo, jak mělo, stalo se, už se to nedá změnit. Bohužel, vzájemné představy a očekávání byly jiné. Ale to, jak se klub prostřednictvím médií s trenérem Vrbou „rozloučil", je nedůstojný jména Baník Ostrava. Zápas se Slováckem byl pro zbytek podzimu hodně důležitý a je dobře, že jsme jej zvládli. Na mužstvu byl vidět nový impuls a mančaft si šel, i přes jisté nedostatky, jasně za třemi body. S Almásim na hrotu jsme mnohem silnější, je to rozdílový hráč, který nám celý podzim chyběl. Je vidět, jaký přínos pro nás znamená Plavšič, který v práci s míčem, rychlostí a pohybem jednoznačně převyšuje kvalitu naší ligy. Bylo by moc hezké, kdyby se stal naším kmenovým hráčem. Pokud to do budoucna myslíme s poháry vážně, hráče takových kvalit budeme potřebovat. V lize nás čeká náročný los, hlavně dnes zvládněme pohár ve Velvarech, ať je aspoň na jaře o co hrát. David Liveč. 41 let, vedoucí prodeje