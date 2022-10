Suchopárek a Kouba: Kovář nechtěl být čtyřka. Slavia v krizi není, takže...

Derby z jara 1995, které Sparta po divokém průběhu vyhrála 1:0. Kolem něho se točí vzpomínky legend obou pražských „S“. V tom nedělním budou pozorně sledovat své nástupce…

Napadlo by vás někdy, že se spolu sejdete u reprezentačních týmů?

Suchopárek: „Kolem třicítky jsem měl nějakou představu, že budu trenérem, a spíš u mládeže. Je to taková má parketa, cítím se tam nejlíp. A Petr patří mezi lidi, které k tomu potřebujete mít, máme podobné názory nejenom na fotbal. Potkali jsme se už u jednadvacítky Jakuba Dovalila, a když jsem pak dostal příležitost vést ji já, Petra jsem oslovil.“

Kouba: „Během hráčské kariéry jsem nejdřív ani nechtěl pomyslet, že bych trénoval, spíš jsem byl vyloženě proti. Ale v průběhu času jsem názor změnil. To, že bychom se s Honzou potkali v jednom realizáku, by mě nenapadlo, ale jsem šťastnej, že to tak je. Už jsem myslel na to, že budu působit spíš u nižších kategorií, ale dal mi novou chuť do práce.“

Suchopárek: „Já jsem se dřív na roli hlavního trenéra úplně necítil. A takový větší impuls mi dal zrovna Petr. Řekl mi: Žádný strach, ty to zvládneš, úplně v pohodě.“

Jaký jste měli jako rivalové pražských „S“ vztah?

Suchopárek: „Dodnes máme v hlavách klubismus, i když Petr byl Bohemák a já jsem z Kladna. Ale Slavia a Sparta pro nás byly stěžejní kluby. Jedna věc je derby, druhá, že jsme se potkávali často i v nároďáku a mimo fotbal. A vždy jsme z toho měli radost. Teda mluvím za sebe…“

Kouba: „Na hřišti jsme byli nesmlouvaví rivalové. Ale mimo ně jsme si rozuměli tak, že jsem si říkal: Takový prima kluk snad ani nemůže být slávista. Tak si rozumíme.“ (usmívá se)

Jakou nejvýraznější vzpomínku na toho druhého coby hráče máte?

Suchopárek: „Jednou jsem mu dal z penalty dloubáka. Moc je chytat neuměl, ale přiznám se, že mně zase moc nešly kopat, nedal jsem jich třeba pět za sebou.“

Kouba: „No vidíš – a já mám v kopání penalt stoprocentní bilanci. Nevím, jestli ty jsi nějakou chytil… Na to, jak si mě Honza vychutnal, si pamatuju, dloubák je pro gólmana nechci říct potupa, ale tenhle způsob proměnění penalty zrovna nemusíme. A taky si vybavuju ten jeho styl běhu, takové to cupitání, které ale měl strašně rychlé. Byl pozičně všude a včas. No a když si dal vždycky tělíčko před hráče a úplně v klidu a v suchým triku ho odstavil, bylo hotovo. Takže mi trochu cuká koutek, protože ten pohyb na hřišti byl takový zábavný, ale mělo to něco do sebe.“

Jaké bylo vaše nejpovedenější derby?

Suchopárek: „Asi to na Strahově, ve kterém jsme porazili Spartu 2:0 a já dal Petrovi gól. Myslím, že bylo jednoznačné, ale jinak derby měla vždycky grády. A já v nich dostal dvě červené. Občas jsem nezkrotil emoce, nejsem na to úplně pyšnej. Dokonce to asi rozhodlo o titulu v sezoně 1994/95 (1:0 pro Spartu), kdy jsme ztratili zápas a nakonec nás Sparta předběhla.“

Petře, jak je to u vás?

Kouba: „Logicky když je nějaké derby pro někoho nejhorší, pro toho druhého je nejlepší. A u mě to tak bylo. Vyhráli jsme na půdě Slavie, šlo o titul. Kdyby tehdy vyhráli, na devětadevadesát procent by ho měli. A kdyby remizovali, na devadesát. Vyhrocený zápas se vším všudy, a když Pavel Nedvěd v devadesátý minutě vymetl Honzovi Stejskalovi šibenici, neuvěřitelný emoce. Dostali jsme další sílu do souboje o titul, už jsme věděli, že za ním jdeme a že to dokážeme.“

V tomhle památném derby nastoupil i Jozef Chovanec, který už byl manažerem. Petře, nakolik jste věděl o tom, že se tohle překvapení chystá?

Kouba: „Dozvěděl jsem se to, když za mnou Pepa v týdnu přišel, že o tom vedení Sparty uvažuje. A co já na to jako brankář. Řekl jsem mu: Jozef, za mě úplně v pohodě. Já s tím problém nemám. I když jsem tomu nevěřil a nedokázal si to úplně představit. Myslím, že pro lidi zvenčí to byl doopravdy šok. A pak ještě větší, když to Jozef s přehledem uhrál. Byl to jeden z nejodvážnějších činů, šel s kůží na trh. Klobouk dolů. Z dnešního pohledu je to naprosto nepochopitelná záležitost.“

Trumfl by to možná jen sportovní ředitel Tomáš Rosický, kdyby také sešel z tribuny…

Kouba: „Nevím, jestli ještě vedení hraje v úterý odpoledne fotbálky, jako to bývalo za nás… (usmívá se)

Honzo, vybavíte si moment, kdy jste Jozefa Chovance spatřil před šatnami?

Suchopárek: „Vidíte sestavy před zápasem, ale i tak to nějaké překvapení bylo. Na druhou stranu jsme měli rychlý hráče vepředu, říkali jsme si: Hele, netrénuje, dáme dlouhý balon, někdo by měl utéct. Bohužel se to úplně nepovedlo. Jak říká Petr, od Pepy to byl risk a jenom to ukázalo jeho hráčskou velikost. Byl to pan Fotbalista. Sparta tenkrát kolo dějin, když to tak řeknu, otočila na svoji stranu.“

Když jste zmiňoval své vyloučení, nejprve jste ale dostal ránu do hlavy, že?

Suchopárek: „Několik vteřin jsem o sobě nevěděl, ležel jsem na vápně a hra se odvíjela na druhé straně. Tak jsem pak chytnul žílu a vyčítal rozhodčímu, že to nepískl.“

Petře, upřímně, vy jste věděli, že se Honza dostává v derby do transu, měl od sparťanů přezdívku Psychopárek. Nemívali jste v plánu ho popichovat, vyprovokovat?

Kouba: „Tak já to měl k Honzíkovi přes celý hřiště daleko, já ho popichovat nemohl. Ani jsem se těchhle věcí nezúčastnil, před vlastní bránou jsem se jich i bál, aby něco nebylo odpískané.“

Suchopárek: „Člověk musí být odolný. Jako že bych kvůli Psychopárkovi chodil za psychologem, to určitě ne. Já to spíš bral z toho pohledu, že jsem byl u sparťanů docela jakoby oblíbenej. Ale to vyloučení si vyčítám dodnes, měli jsme výborný mužstvo a trenéry. Další rok se to ale pak srovnalo, titul jsme získali a byli úspěšní v Poháru UEFA.“

Pojďme k současnému derby, v němž se představí i hráči z „vaší“ jednadvacítky. Jak jste vnímali přesun brankáře Matěje Kováře z Manchesteru United na hostování na Letnou?

Kouba: „Chopím se slova. (usmívá se) Měl jsem určité indicie, bavili jsme se pár týdnů před baráží EURO, jestli bude mít herní praxi. Sparta kolem něj kroužila, ale návrat do Česka ještě neměl na prvním místě. Spíš stále preferoval Anglii, kde přece jen daleko víc respektují jejich nižší profesionální soutěže než kontinentální ligy. Ale přehodnotil to, myslím si, že pro nás, jednadvacítku dobře. V těžkých zápasech, které chytal, obstál. A to přišel do Sparty, které se do té doby nedařilo, byla pod těžkou palbou kritiky, takže ne v ideální době na to naskočit.“

Neměli jste přesto obavu, když šel chytat prakticky z letadla?

Suchopárek: „Věděli jsme, že v Manchesteru nebyl moc spokojený už delší dobu. Chtěl chytat, a ne být čtyřka. Bylo to pro něj za pět minut dvanáct vysvobození z prostředí, kde se necítil dobře. Šel teda do Sparty (usmívá se), ale myslím, že v budoucnu bude patřit do reprezentačního áčka. Chytat ve Spartě je těžké, musí se soustředit třeba na jednu dvě střely za utkání, které rozhodnou o úspěchu, a on to zvládá. Je ve výborné formě, působí klidně a má výbornou rozehrávku.“

Přitom právě po rozehrávkách jednou inkasoval a dvakrát z toho byly nebezpečné situace.

Kouba: „My i Sparta chceme držet míč a mít kvalitní rozehrávku od gólmana. Jen jsem mu říkal, aby si dal někam do hlavy, že při veškerém respektu k hráčům Sparty i jednadvacítky je kvalita těch v Manchesteru, se kterými pravidelně trénuje a kteří hrají Premier League, přece jen rozdílná. Musí si uvědomit, že míč, který vnímal jako bezproblémový, tady takový být nemusí.“

Do základní sestavy Sparty se vrací stoper Martin Vitík, má na to se v ní udržet?

Suchopárek: „Má atributy velice dobrého stopera, který se bude dál rozvíjet. Období, které musel i kvůli zdravotním problémům překonat, ho vystřelí ještě výš. Musí zapracovat, ale u nás potvrdil, že kvalitu neztratil. Teď bude krize překonávat daleko snáz, zase bude mít pozici jako dříve.“

Adama Karabce v záloze na Letné zastiňuje Kryštof Daněk, jak to sledujete?

Suchopárek: „Typologicky jsou trošku jiní. Adam je technický, má výbornou finální přihrávku. Kryštof je vitální, běžecky dobře vybavený, jde do tahu, do zakončení třeba po nějakém delším sprintu. To Adam úplně nemá, ale bude se to muset naučit, protože k tomu fotbal spěje. Proto má asi dneska Kryštof přednost. Ale věřím, že je to jen otázka času, Adamovy kvality jsou nadstandardní. Potřebuje mít góly a asistence, že prostě přijde někdo na zápas a řekne si: Wow, tak tohle je Karabec! Ať je to krize, nebo složité stadium, musí se z toho vyhrabat tréninkovou pílí a někdy i štěstím. Věřím, že se o něm zase bude mluvit jako o jednom z největších talentů ve sparťanské historii. Jen to možná bude ještě chvilku trvat.“

Kouba: „Ukázaná platí. Očekávání byla u Adama hodně nadsazená. Nový Rosický, největší klenot Sparty… Neměl to jednoduché, zvlášť když po něm a Adamovi Hložkovi někdo chtěl, aby Spartu táhnul. Je to zkouška. Charakter, aby vše zvládnul, má a bylo by dobré, kdyby mu ještě někdo pomohl. Musí ukazovat, že mu není jedno, v jaké situaci je, že s tím chce něco dělat.“

Ladislava Krejčího jste tolik nepoznali, ale sparťané na něho čekali skoro jako na spasitele. Jak se vypracoval, změnil, je to opravdový lídr?

Suchopárek: „Trošku nás minul. Být kapitánem ve Spartě v tomhle věku je odvaha, ukazuje to charakter. Navíc je z Brna, někdo tenhle přesun unesl, někdo ne. Táhl Spartu už předtím, vím, že dělá atmosféru v kabině, hráči za ním jdou. Emoce nebo nefér zákrok, to se u vůdcovských typů někdy stane, to beru trošku i na sebe. Jako Tomáš Souček se umí dostat do zakončení, prosadit se při standardkách. Takoví hráči jsou cenění. A on k tomu ještě má vůdcovství. Přináší Spartě věci, které bez něho neměla, přidanou hodnotu. Adaptuje se i v zahraničí, až tam jednou odejde.“

Petře, vy jste ve Spartě poznal silné lídry, je jím už i Krejčí?

Kouba: „Viděl bych to spíš na nějakou blízkou budoucnost. Ještě je brzy hodnotit. Neodpustím si poznámku, že z pohledu Sparty není dobré vysvědčení, že se čeká na jednoho hráče, a na mladého, aby byl lídr. Ve Spartě si to vždycky kluci museli tři čtyři roky vydobýt. Sám jsem kapitánem Sparty byl, vím, co to obnáší – být zástupcem hráčů směrem k vedení, veřejnosti, novinářům. A podle toho se chovat. Myslím, že to Láďa dá, má pro to předpoklady. Akorát není normální, že se před ním nevyprofiloval někdo už ze starších, zkušenějších hráčů.“

O slávistickém obránci Davidu Juráskovi jeho trenér z Mladé Boleslavi Karel Jarolím řekl, že je to „moravský lupínek“. Ve smyslu, že má na všechno odpověď, nedá se. Sedí to?

Suchopárek: „Je to docela trefný. Je to takový příroďák směrem dopředu. I tím, že hrával středního záložníka, playmakera. Nadstandardní levá noha, perfektní kopací technika, má velkou škálu kopu. Efektivita směrem dopředu skvělá. Už v dorostu Brna se ale dostal na pozici levého beka, kdy jsme si ho trošku vyhlédli – a on řekl, že ho hrát nebude. A dneska je z něho moderní levý obránce… Jindra Trpišovský má určité výhrady k defenzivní činnosti a hře bez míče, ale je to jen otázka dalšího vývoje. Je na dobré cestě. Někdy je s ním trošku těžší práce, ale hodný hráč někdy není to pravé ořechové. Juras se může dostat na špičkovou úroveň.“

Kouba: „Při každé příležitosti se bavíme, že jeho prvořadou povinností je bránit. A to ho mám hodně rád, je to lupínek, s tím opravdu souhlasím, ale v dobrém. Věřím, že až si uvědomí určité věci směrem dozadu nebo i co se týče kontroly mysli, protože někdy se nechá vytočit nebo reaguje podrážděně, může ovládnout levou stranu českého nároďáku. A na dlouhá léta.“

Není vyhnutí: jak dopadne nedělní derby?

Kouba: „Nevnímám to rozhodně tak, že by Slavia byla v nějakých problémech. V žádné dlouhodobé krizi není. I proto si myslím, že je mírným favoritem, hraje doma, a doufám, že se naplní, že favorit nevyhrává. Asi tak.“ (usmívá se)

Suchopárek: „Tohle pravidlo je úplně jasný, Petr mi to vzal z pusy. Výsledky v poslední době jednoznačně favorizují Spartu, takže tím, že favorit nevyhrává, zvítězí Sparta… Teda Slavia!“

Kouba: „Sparta vyhraje?! Slyšeli jsme to všichni!“

Suchopárek: „Slavia, Sparta pak vyhraje…

Kouba: „To nesmíte vystřihnout!“

Suchopárek: „Ne, Sparta pak vyhraje další zápasy…“

Kouba: „A dostane se před Slavii…“