Hostům z Plzně se v Baníku nedaří. Cadu je třetí pokus, posun žádný

Že plzeňského bosse Adolfa Šádka a majitele Baníku Václava Brabce, dva muže z Ligového výboru LFA, pojí přátelský vztah, není tajemstvím. Hodí se to většinou oboustranně, třeba ve chvíli, když potřebujete půjčit. Ať už peníze, nebo hráče.

Na Bazaly ze západu Čech v kalendářním roce 2022 zamířili hostovat již tři fotbalisté, ale že by si z nich fanoušci sedli na zadek, se říct nedá. Šimon Falta s Dominikem Janoškem, kteří v Ostravě strávili jaro, už z kategorie „nepovedené posily“ nevyskočí. Jeden je v Brně, druhý v Pardubicích. Na štaci ve Slezsku tato dvojice nebude vzpomínat v nejlepším, což platí i opačně.

O to víc se čekalo od Cadua.

Baník – a nejen on, protože se líbil například také slávistickému trenéru Jindřichu Trpišovskému – ho měl na radaru delší dobu. Překvapení to nebylo, stačí zmínit Brazilcova čísla ve FORTUNA:LIZE. V uplynulé sezoně zapsal bilanci 4+10, v předminulém ročníku 7+1. K tomu benefit v podobě velké univerzálnosti (je schopen zahrát na obou stranách v obraně i záloze) a dobré reference o pracovitosti a charakteru.

Ostravský zájem neslábl ani v létě, kdy Cadu přestoupil z Pardubic do Viktorie, byť se tím situace zkomplikovala. Jenže FCB byl vzhledem ke katastrofálnímu začátku do sezony a podcenění transferové politiky nakonec rád, když ho 8. září, tedy v poslední možný den přestupového okna, mohl stejně jako Srdjana Plavšiče oznámit jako muže přicházejícího na hostování do konce sezony. Bez opce.

Šlo fakt o rychlou akci. Před více než měsícem ve středu Cadu sledoval spoluhráče z Plzně v Barceloně na tribuně Camp Nou, jak inkasují debakl 1:5. Ve čtvrtek už jej vítali v Moravskoslezském kraji s cílem pomoct jemu, protože se pod koučem Michalem Bílkem vůbec neprosadil, i sobě. Mladá Boleslav, jež interes jevila rovněž, ostrouhala.

Pětadvacetiletý Jihoameričan okamžitě zaplul základní sestavy, obsadil pozici pravého záložníka. Nic na tom proti Slovácku (3:1) nezměnil ani Pavel Hapal, nástupce Pavla Vrby. Čili celkem pět duelů a 393 minut. Problém je ve statistice gólů a asistencí (0+0) i v nevýrazných výkonech.

Kontrast na druhé straně oproti Plavšičovi, jenž opakovaně prokazuje nadstandardní kvalitu, je obrovský. Množí se teze, zda by týmu i fotbalistovi s číslem 28 nepomohl přesun na beka, aby měl hru před sebou a využil z hloubi pole smysl pro kombinaci i schopnost přečíslení.

Nehledě na to, zda je, či není v Caduově smlouvě zakotvená povinná minutáž, se každopádně nyní otevírá šance pro Davida Buchtu s Petrem Jaroněm. Proti celku, kterému patří, totiž večer nemůže nastoupit. Místo na pravém křídle je tedy volné. Využije ji zmíněné duo? Nebo třeba Jan Juroška?

Bohužel pro Hapala má Baník díru i uprostřed pole, protože kvůli čtyřem žlutým kartám absentuje kapitán reprezentační jednadvacítky Filip Kaloč. V městečku Mýto s necelými dvěma tisíci obyvateli, které je od Doosan Areny vzdáleno 30 kilometrů a kde se FCB usadil po středečním utkání ve Velvarech (2:0), měl však realizák dostatek času, aby vymyslel náhradu (Jiří Boula?).

Udržet Hapalovu stoprocentní úspěšnost bude nicméně na půdě mistra a lídra tabulky složité…