ANKETA k derby: Sparta je rozjetá, ale... Žádný ofenzivní rej. Co Kuchta?

Video se připravuje ... Tenhle zápas má zvuk, je kolem něj dost velký rozruch, ale vítěz nedělního derby pražských „S" získá pouze druhou příčku v ligové tabulce. A kdo to bude? Na to odpovídají fotbaloví experti v anketě deníku Sport a webu iSport.cz. „Sparta je rozjetá. Vyhrála těžký pohárový zápas (v Domažlicích). Přesto si myslím, že vyhraje Slavia," řekl třeba trenér Jiří Krejčí. Otázkou také je, jak si v Edenu povede hostující útočník Jan Kuchta, který teprve nedávno oblékal dres „sešívaných". Podívejte se na všechny reakce.

Stanislav Levý trenér a expert Sportu Poražený vypadne z boje o titul 1) Jak dopadne derby a proč?

„Nečekám ofenzivní reje, protože kdo tento duel prohraje, vypadne z boje o titul. Sparta v lize třikrát za sebou vyhrála, ale má problémy v defenzivě. V derby takto otevřeně hrát určitě nebude. Nedivil bych se, kdyby byla spokojena i s bodem. U Slavie je to o obecné výkonnosti hráčů, ne o cizincích. Nyní je limituje velká marodka. Mají obří ztráty. I proto zřejmě nastoupí spíš s defenzivním složením středu pole. Má to nastavené jinak 2) Ustojí Jan Kuchta „přivítání“ v Edenu?

„Očekávám, že bude „veselo“. Něčím podobným si dřív prošli Stanciu či Plavšič. Pro Kuchtiče to bude taky náročné, ale jak ho znám, velkou hlavu si z toho dělat nebude. V tomhle ohledu je totiž svůj. Úplně to vypustí. Má hlavu nastavenou jinak. Ale já s ním vycházel dobře, kdysi jsem si ho přivedl do Slovácka. Je to dobrý kluk, jen občas řekne, co si myslí, rychleji, než přemýšlí. Ale s takovými hráči musíte umět pracovat.“

Miroslav Jirkal bývalý hráč a trenér Těsně vyhraje Sparta 1) Jak dopadne derby a proč?

„Favorizuji Spartu, je momentálně v lepší pohodě a má podle mě lepší formu, proto si myslím, že derby vyhraje. Nicméně to bude těsné. Nečekám přestřelku, to určitě ne. Podle mého názoru klidně může rozhodnout standardka, protože oba týmy se na ně připravují a v nedávné minulosti hrály v derby velkou roli. A právě zde vidím rozdíl. Sparťané navíc nyní mají lepší výšku.“ Ustál stopku, ustojí i tohle 2) Ustojí Jan Kuchta „přivítání“ v Edenu?

„Je to pro něj mimořádný zápas, o tom žádná. Bude to mít těžké. Ale nebojím se o něj. Zaprvé na sobě nedá vůbec nic znát. A když ustál extempore s libereckým brankářem, kterému šlápl na hlavu, vyfasoval dlouhý trest a stejně se vrátil a dostal se do formy, měl by ustát i tohle. Přijde mi, že se vrací do pohody, takže by neměl mít problém. Navíc je to přeci profesionál.“

David Kobylík bývalý hráč Bielefeldu či Štrasburku Rozhodne sparťanská osa 1) Jak dopadne derby a proč?

„Vyhraje Sparta, momentálně je v lepším rozpoložení a má silnější osu mužstva. Pokud se jí podaří eliminovat rychlé kraje Slavie, využije toho a rozhodne svým stabilnějším středem pole. Sörensen, Krejčí, Kuchta… Celá osa mi přijde momentálně kompaktnější a vyladěnější. Slavia má sice i přes některé absence kvalitnější strany a hráče v křídelních prostorech, ale tak velký zápas se bude rozhodovat uprostřed.“ Vyblbne ostatní 2) Ustojí Jan Kuchta „přivítání“ v Edenu?

„Nechci, aby to vyznělo blbě, ale kolují legendy o jeho jednoduchosti… A tihle hráči to pak mají v tomto ohledu někdy snazší. Je přesně tím typem, jehož atmosféra naopak vyhecuje. Nerozhodí ho. Má neuvěřitelnou fyzičku, bude na hrotu namotivovaně lítat jako blázen a strhne ostatní. Tipuju, že spoluhráče fakt vyblbne k enormnímu nasazení. Navíc zná stopery Slavie a jejich slabiny, bude jim dělat problémy. Pokud udrží na uzdě disciplínu, bude rozdílovým hráčem derby.“

Jiří Krejčí trenér a expert Sportu Tahají i za realizační tým 1) Jak dopadne derby a proč?

„Sparta je rozjetá. Vyhrála těžký pohárový zápas. Bez ironie, vím, jak moc složité to může být v Domažlicích. Přesto si myslím, že vyhraje Slavia. Moc se mi líbila v posledním zápase s Mladou Boleslaví, ukázala srdíčko. Hráči tahali i za realizační tým. To by mohl být rozhodující faktor.“ Bude to mít složité 2) Ustojí Jan Kuchta „přivítání“ v Edenu?

„I to je důvod, proč si myslím, že Sparta prohraje. Bude to mít složité. Nejsem – samozřejmě – uvnitř, ale zdálo se mi, že všechno ohledně jeho odchodu do Sparty nebylo fér. Je sice hodně tvrdý, takový kluk od rány, ale na psychiku to bude mít těžké, tohle může zacloumat i jinými borci. Trenéři s ním musí hodně mluvit.“

Jan Podroužek fotbalový expert deníku Sport Rozejdou se smírně 1:1 1) Jak dopadne derby a proč?

„Trochu alibisticky, vím… Nicméně za daných okolností je výsledek derby krutě nepředvídatelný, pomalu víc než kdy dřív. Slavii dokola srážejí individuální chyby v defenzivě, což se promítá do jejích častějších ligových ztrát, a taky má kádr silně zdecimovaný zraněnými. Hra Sparty zatím stále zdaleka nevypadá jako válec, byť poslední výsledky k tomu mohou svádět. Tip na remízu je přiznaným vykličkováním ze složité otázky.“ Záleží na lavičce Slavie 2) Ustojí Jan Kuchta „přivítání“ v Edenu?

„Nemá diplomy z vědomostních olympiád, ale dobře si uvědomuje, že klid může být především na jeho straně. Svou situaci v podstatě vyřešil už v létě, ukázal jasný postoj tím, že mávl rukou nad Slavií a podepsal Spartě. Takže jediný, komu může naskakovat žíla, a mají k tomu sklony, jsou členové realizačního týmu „sešívaných“ podráždění právě už Kuchtovým chováním v létě. To oni určí, jestli se z velkého předzápasového tématu stane i zápasový motiv.“