Řezníček po hattricku: V Brně se mi líbí, osudový klub. Chci uspět i doma

Jakub Řezníček opět ukázal, v čem je výjimečný. Znovu terorizoval obranu soupeře. Tentokrát sestřelil trápící se Pardubice hattrickem a posunul se do čela tabulky střelců. „Brno mě bralo s tím, že budu dávat góly. Gólových útočníků v lize moc není. Zatím vše funguje, jak má a doufám, že to tak bude pokračovat,“ reagoval skromně na svůj hattrick útočník Zbrojovky.

Dostal jste se do čela tabulky střelců, co to pro vás znamená?

„Těší mě to, musím ale poděkovat klukům, kteří mi šance připravili."

Všechny góly jste zatím vstřelil venku, čemu to přičítáte?

„Nevím, takhle to vyplynulo. Před zápasem jsem přemýšlel nad tím, jak je to zvláštní. Budu rád, když to takhle bude pokračovat dál, ale rád chci dávat góly i doma a radovat se s fanoušky. Musíme to brát, jak to je. Dneska ty góly byly důležité."

Chcete vy osobně zabrat více doma?

„To není o tom, jestli já dám gól. Já chci doma konečně bodovat a udělat tam radost fanouškům."

Máte podíl na třech čtvrtinách gólů Zbrojovky, cítíte vnitřní pohodu?

„Asi to tak zrovna vychází. Brno mě bralo s tím, že budu dávat góly. Gólových útočníků v lize moc není. Zatím vše funguje, jak má a doufám, že to tak bude pokračovat. I kdyby dal někdo jiný gól a vyhráli jsme, tak budu rád."

Jak se vám hraje s hráči jako jsou Ševčík nebo Alli?

„Jsou to šikovní fotbalisti a hraje se mi s nimi dobře. Ale není to jen o nich. Hraje se mi dobře se všemi spoluhráči. Měli jsme sérii tří nepovedených zápasů a jsou to strašně důležité tři body."

V Brně v součtu s druhou ligou prožíváte nejgólovější období v kariéře, čím to je?

„Dařilo se mi tu i před pěti lety, když jsem tu hrál. Líbí se mi tu a jsem tady spokojený. Je to asi můj osudový klub. Každý hráč má nějaký klub, kde se mu dařilo. Tady vše funguje, jak má, a i na mě se to projevuje."