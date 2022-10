Hofmann: 200. zápas, vítězný gól a euforie. Sáhli jsme si na dno, líčil

To on spustil slováckou euforii. Stoper Stanislav Hofmann v 94. minutě báječně trefil Havlíkův dlouhý nákop na pravé křídlo a zajistil Slovácku tři body v nerváku s Teplicemi. Domácí v poslední desetiminutovce otočili z 0:1 na 2:1 a skvěle se naladili na čtvrteční velký večer v Konferenční lize, kdy přijede do Uherského Hradiště bundesligový 1. FC Köln. „Tohle jsou nejhezčí vítězství,“ usmál se obránce, který se trefil v lize i minule na Baníku. Navíc odehrál svůj jubilejní 200. zápas v nejvyšší soutěži.

Taková výhra je cennější než třebas 5:0, co?

„Když vyhrajete 5:0, asi to stojí míň sil. Museli jsme si sáhnout na dno, odbojovat to.“

Na hrot jste se na konci vysunul sám?

„Po vyrovnávacím gólu zase někdo z Teplických ležel, tak jsme měli čas si u lavičky říct, jak to uděláme. Mohli jsme s Míšou Tomičem přečíslovat pravou stranu. Máru Havlíka jsme trošku zatáhli, aby rozdával balony. Říkal jsem mu, že jsem tam většinou sám Aspoň na hlavu na kříž. Mára mi to pak takhle nachystal. Paráda.“

Ale střela to byla těžká, z voleje na zadní…To člověk netrefí pokaždé.

„Dlouho to padalo, letělo mi to přes tělo. Soustředil jsem se, abych to trefil placírkou na bránu. Po očku jsem viděl, kde stojí Grigar a snažil se to dát okolo něj. Pak už je to loterie.“

Slovácko - Teplice: Hofmann rozhodl v páté minutě nastavení, 2:1 Video se připravuje ...

Cítil jste během utkání bezmoc, že vám tam nic nechce spadnout?

„Trošku jsem se bál, aby to nebyl zápas, kdy spálíme všechno a zase prohrajeme 0:1. A budeme na tom ještě hůř, než jsme byli. Naštěstí jsme to zlomili. V prvním poločase nám chyběl větší tlak, víc se rvát. Ve druhém jsme se zlepšili, trošku jsme chytli i diváky. Kotel fandí pořád. Musím poděkovat i fanouškům, hnali nás. Měli jsme šance a nakonec jsme za to byli odměněni. Společně jsme to zvládli.“

Vypadalo to, že vám stav 1:1 nestačí. Je to tak?

„Určitě. S remízou bychom nebyli spokojeni. V pauze jsme si říkali, že to prostě musíme za každou cenu otočit. Šli jsme za tím. Po prvním gólu jsme chytli druhý dech a dotlačili to tam. Nezvládnout tohle utkání, už by to byl velký problém. Týmy by nám začaly odskakovat. Zatím nebyly rozdíly tak velké.“

Do čtvrtka stihnete zregenerovat?

„Určitě. Jeden den navíc je vždycky znát. Tohle je lepší než hrát čtvrtek-neděle. Navíc to pro nás zase bude svátek. O to snáze se na to nachystáme. Uděláme všechno pro to, abychom hráli do posledního kola o postup.“