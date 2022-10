Rosický a Sivok v šatně Sparty? Já tam nikoho nepustil, říká Petržela

Byl to fičák. Jeden gól za druhým slávistické provenience ve sparťanské bráně, až se jich tam nasáčkovaly čtyři. To byl poločasový účet nedělního derby v Edenu a právě o přestávce zápasu se v letenské šatně objevili sportovní ředitel Tomáš Rosický a manažer prvního týmu Tomáš Sivok. Tahle návštěva vzbudila pozornost a zaujala i někdejšího trenéra obou pražských „S“ či petrohradského Zenitu Petrohrad Vlastimila Petrželu. „Já byl vyhlášený tím, že jsem to neměl rád. Nesnesl jsem, aby mi někdo při utkání přišel do kabiny, nesměl tam nikdo. Ani majitel,“ tvrdí.

Přítomnost Rosického a Sivoka byla považována za doklad toho, že po tragickém poločase byla situace mimořádná a vyžadovala důrazné slovo z nejvyšších (sportovních) míst. Když na to ovšem dostal po utkání otázku sparťanský trenér Priske, vysvětloval, že je to vcelku obvyklá záležitost. „Nemůžu mluvit o tom, co říkali. Je to ale normální věc, v každém zápase chodí Rosa a Sivi do kabiny, baví se s realizačním týmem a hráči. Rozebíráme, co vidíme v zápase, je to běžný postup. V kabině jsou i před utkáním a po něm,“ pronesl. „Samozřejmě, že nemohl být nadšený. Jako my všichni,“ dodal na Rosického adresu.

Petržela ve videu kromě toho, jak to měl s nadřízenými na svých štacích, hlavně v nejexponovanějším v Zenitu Petrohrad, hovoří také o tom, zda mohou být takové vstupy šéfů účinné, nebo ne, co se o přestávce v kabině děje a jaká je úloha trenéra. Konkrétně v případě Priskeho se vrací i k tomu, jak v derby nereagoval na selhání Martina Vitíka, jakkoli sám se ve videomagazínu LIGOVÝ INSIDER přihlásil jako fanoušek mladého stopera a je přesvědčen o jeho perspektivě.