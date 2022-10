Odmítl Slavii, nakopl se v Rohožníku. Jak kliďas Trefil našel štěstí v Sigmě

Vzhlíží k Tomáši Vaclíkovi, Brazilci Edersonovi a Němci Ter Stegenovi. Ne proto, že stejně jako on všichni měří 188 centimetrů. „Ale proto, že jsou to špičkoví borci, navíc Vacloš je skvělý člověk s pokorným charakterem,“ vysvětluje gólman Jakub Trefil ve velkém rozhovoru pro iSport premium. V jednadvaceti využil flegmatický kliďas šanci a stal se olomouckou jedničkou, která může pokukovat i po letním EURO U21 2023. Loni touto dobou byl přitom na ubytovně ve slovenské vesnici a čekal do odpoledne, než spoluhráči dorazí z práce, aby mohl začít trénink...

Na jaře pomáhal třetiligovému olomouckému béčku k postupu do F:NL, v létě mu na Andrův stadion dorazila zkušenější konkurence v podobě Tomáše Digani a Viléma Fendrucha. Když se však zranil Matúš Macík, ukázal realizační tým na Trefila. Je z toho už deset startů a parádní výkony.

Asi se moc nemýlím, když řeknu, že nejlepší zápas se vším všudy byl ten se Slavií, že?

„Pro mě je každý zápas v lize skvělý, užívám si, že jsem dostal šanci. Ale se Slavií to fakt asi bylo nejlepší. Hodně lidí, večerní zápas pod světly, výhra 2:0, čistý štít... Speciální utkání.“

Pro vás osobně tím tuplem, ne?

„Je to tak. Prožil jsem tam tři roky života od patnácti do osmnácti, část svého mládí, takže Slavii mám blízko u srdce. Do osobního i sportovního života mi to dalo strašně moc, doteď mám jen skvělé vzpomínky. Potkal jsem tam výborné trenéry, třeba pana