Liga očima fans: Potupa rezavé Sparty, Priske jako neználek. Hapal funguje

Video se připravuje ... Hitem ligového víkendu byla jednoznačně bitva pražských „S". A v ní se potvrdilo, že fanoušci Slavie prožívají opravdu šílený ročník. Po výhře 4:0 nad Letenskými byli po sérii špatných výkonů zase v euforii, Sparta se v Edenu zkrátka rozsypala jako čínský čaj. Navíc trenér Brian Priske se prý nezachoval správně a je to takový neználek. Zato Pavla Hapala si v Baníku pochvalují i přes prohru s „namistrovanou" Plzní, jejíž hráči si v týdnu letěli jako páni pro ostudu do Hlučína. A z čeho jsou zklamaní Bohemians? Přečtěte si tradiční Ligu očima fanoušků.

Slavia Praha Opravdu neskutečné… Praha je naše! Upřímně, tento fotbalový ročník je opravdu šílený! Slávista jeden týden smutní – a druhý je nadmíru spokojen. Ale to, co se stalo v nedělním derby, je opravdu neskutečné. Ano, přiznám se, že s větším strachem jsem na zápas již dlouho nešel. A pak jsem byl příjemně překvapen. Rezavá Sparta, rozsypaná jako čínský čaj, a hrdí bojovníci v červenobílém dresu. Výsledek 4:0 pro nás. Vládci Prahy! Potupa klubu z druhé strany řeky. Zbytek tohoto sloupku mohou být jen superlativy a výkřiky blaha, je to zasloužené. Skvělé výkony Jakuba Hromady, inženýra Jurečky i mnoha dalších. Byla to ovšem týmová hra, která ukázala cestu. Takto semknuté mužstvo jsem ještě v téhle sezoně na Slavii neviděl. Doufám, že to je konečně to povzbuzení, které zajistí výhry ve zbytku podzimní části Konferenční ligy a ukončení klopýtání v domácí soutěži. Nejraději bych rozebral sparťany, ale to mi zde nepřísluší. Takže děkuji za všechny slávisty našim hráčům a trenérům a vzhůru do dalších bojů! DAVID OCETNÍK

44 let, AREA 114 Trpišovského euforie po derby! Podívejte se, jakým skluzem oslavil výhru nad Spartou Video se připravuje ...

Sparta Praha Že jdeme správnou cestou? To je k smíchu Tak jsme se těšili na pěkný fotbalový večer, a výsledek? Sestava složená z hráčů zcela mimo formu (Wiesner), neúspěšní navrátilci ze zahraničí, jeden dokonce se žlutou páskou na ruce (Pavelka), s dalším talentem (Daněk), kterého se trenér již úspěšně pokouší zakopat do podprůměru, a nekopa Minčev. Sledovat připos… malé domů a zpětné přihrávky roztřesených hráčů proti sebevědomé a oslabené (!) Slavii bylo otřesné. Pokud se trenér nechá ukolébat pěti góly Pardubicím a šesti Domažlicím, chová se jako naprostý neználek. Stále na čtyři obránce, bez funkční zálohy, s hráči, kteří nejsou ochotni padat do střel – to je propadák, jak má být. Pokud pan Priske a jeho slovutný tým nechá trápit Vitíka až do konce utkání, není správný kouč. Pokud tvrdí, že kráčíme správnou cestou, i král komiků by se potrhal smíchy, a Bohnice by pro něj byly tou nejlepší konečnou stanicí. Největší náš problém jsou peníze. Je jich až příliš mnoho a někteří hráči by okamžitě, po trenérovi, měli svléknout rudý dres! Vedení by pak mělo přestat plkat o titulu… MILOŠ KOLÁŘ

71 let, fotbalový důchodce INSIDER: Nevidím žádný vývoj, Sparta je pryč z boje o titul, říká Petržela. Jde to za Priskem Video se připravuje ...

Baník Ostrava I přes prohru se máme od čeho odrazit Zápas s Plzní byl pro mě velkou neznámou, protože jsme nevěděli, v jakém stavu Viktorka bude po vyřazení v poháru na hřišti třetiligového Hlučína. Mohli jsme tak na západ Čech jet uvolněnější a s cílem překvapit, k čemuž nemuselo být daleko. Po dlouhé době jsme na hřišti soupeře z top trojky předvedli nebojácný výkon a vytvořili si i nějaké šance. Příchodem Plavšiče a návratem Almásiho se nám kvalita kádru a hry o dost zvedla. Chybělo více štěstí a výsledek mohl být jiný. S celkovým výkonem a předvedenou hrou jsem ale spokojen a je od čeho se odrazit. Sráží nás však individuální chyby, které – zdá se mi – vesměs opakují stejní hráči. Co se týče statistik, v držení míče a celkovém počtu střel jsme byli lepší. Z toho ale bohužel body netečou. Je vidět, že trenér Hapal vnesl do kabiny klid, a co se týče herního projevu i jisté změny. Snad se mu bude dařit nadále… Čeká nás nepříjemná Boleslav, na kterou nám to moc nejde. Je třeba urvat jakýmkoli způsobem tři body, abychom se co nejdříve dostali do klidných vod tabulky. DAVID LIVEČ

41 let, vedoucí prodeje SESTŘIH: Plzeň – Baník 3:1. Gól i zranění Klimenta, výhru pojistil Mosquera Video se připravuje ...

Bohemians Kouzlo „mužů v černém“ vyprchalo Dáš tři góly venku, a stejně prohraješ. Kouzlo „mužů v černém“ je pryč. Na jednu stranu je to k naštvání, na druhou všichni víme, že to někdy přijít muselo. Je smutné, že zrovna na hřišti druhého nejzbytečnějšího klubu v lize, kam se na fotbal chodí dvakrát za rok, ale co už. Nevadí, fotbal to byl parádní a nutno říct, že na obě strany. Bohemka se v Boleslavi prezentovala tak, jak jsme ve venkovních zápasech zvyklí, vytvořila si řadu příležitostí a hráči se zaslouženě i po prohře dočkali velkého potlesku. Bohužel jsme si již museli také zvyknout, že většina inkasovaných branek jde středem obrany, což mi v herním systému trenéra Veselého stále nejde na rozum. Přiznám se, že bych si přál být u jeho milovaného videa, kdy tyto situace rozebírá, moc by mě to zajímalo. Stejně jako to, proč jsou zelenobílí asi jediný klub v lize, který proti sobě nechá nastoupit vlastního kmenového hráče na hostování. Mareček byl evidentně velmi motivovaný a své dvě branky náležitě oslavil. Ať hrají všichni (k čemuž bych se přikláněl), nebo nikdo. „Klokani“ bojují! VÍT LUKEŠ

30 let, živnostník TOP góly 13. kola: Liberecký ťukes i Hromadova bomba Video se připravuje ...